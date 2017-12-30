Андрея Скабелку уволили с поста главного тренера «Авангарда»
- 30.12.2017, 11:11
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Руководство клуба не устраивают качество игры и положение команды в турнирной таблице.
Белорус Андрей Скабелка уволен с поста главного тренера хоккейного клуба "Авангард", пишет "Прессбол".
В пояснении пресс-службы говорится, что клуб надеялся на длительное и успешное сотрудничество с белорусским специалистом.
"Однако на данный момент как болельщиков, так и руководство клуба не устраивают ни качество игры, ни положение команды в турнирной таблице", — добавляет пресс-служба омской команды.
"Авангард" сейчас занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ и лидирует в дивизионе Чернышева. В последних семи матчах регулярного чемпионата КХЛ клуб одержал только две победы.
Скабелка возглавил омскую команду прошлым летом.