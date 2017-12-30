«Малыш, кому ты дорогу переходишь?»: история о бизнесе с РФ 11 30.12.2017, 11:54

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Фото: onliner.by

Минчанин получает угрозы от российского конкурента.

Информация о том, что Azino777 — компания с неустойчивой репутацией, обсуждается на крупнейших YouTube-каналах России. Минчанину Алексею, с подачи которого вся эта каша заварилась, судьба «трех топоров» неинтересна. Последний месяц выдался едва ли не самым страшным в жизни, пишет «Онлайнер».

Если вы слишком консервативны для просмотра блогерского контента, объясним суть конфликта между двумя компаниями (в физическом смысле этого слова): белорусской и российской. За последние несколько лет хоть раз смотрели фильм или сериал по запросу «название фильма, смотреть бесплатно в хорошем качестве»? Тогда вспомните, как в начале, конце и середине драматичные паузы заполняются рекламой. Это так зарабатывают переводчики фильма.

Учитывая скорость и алгоритмы распространения контента, больше всего фильм (а значит, и реклама) разойдется от тех, кто первым закинул перевод в сеть. Маленький коллектив Алексея, собранный на фриланс-принципах, смог несколько раз перевести новинку быстрее, чем крупный российский сайт koshara.co. После чего столкнулся с угрозами и людьми, которые действовали от имени «Кошары».

— В моей группе во «ВК», посвященной кино, 385 тысяч подписчиков сейчас, — рассказывает Алексей. — Вообще, я занимаюсь рекламой в интернете, а кино — хобби скорее. И год-полтора назад со знакомыми дикторами, переводчиками и т. д. мы стали делать переводы и выкладывать их в группу. Фрилансеры получают небольшой гонорар от рекламодателя, я, как администратор группы, — контент и новых подписчиков.

Мы начинали работать все быстрее и качественнее. Настолько, что Koshara заметил нас. Насколько я понимаю, у них был крупный рекламный проект с Azino 777 (очень богатый спонсор).

Первый угрозы я получил через Telegram в конце ноября. Переписка была удалена, но суть звучала в следующем: «Малыш, кому ты дорогу переходишь?»

То, что у нас масштабы несоизмеримы, это правда. Koshara работает уже лет 15, начиная с дисков. Может, слышали о релиз-группе «Электричка»? Это тоже они. Переводят 5—10 фильмов или серий в день.

Фото: onliner.by

Поэтому, продолжая вспоминать сообщение c угрозой, у меня два выхода: перестать переводить фильмы с английского (можно заняться турецким, немецким кино) или испытать на себе их месть.

Я посчитал все это шуткой. А скоро на телефон мне и подруге стала приходить информация о личной жизни и всем, что в ней случалось: штрафы, адреса, данные родственников. Я получил фото, где человек держит в руках папку с моим досье. Там все новое — наши свежие паспорта, визы, прописки. То есть это не когда-то украденная или взломанная база. Понимаете? И это не моих рук дело, потому что запроса от моего имени в МВД нет!

Параллельно на сайте Koshara.co появляются баннеры с «просьбой». Остальные документы здесь.

Фото: onliner.by

Ок. Я для себя решил: прекращаю заниматься переводами. Но вскоре получил следующее: «Даже если ты все прекращаешь, тебе будет плохо». Они пошли до конца, начали присылать угрозы изощреннее, писали с разных имейлов, звонили с засекреченных номеров: «Алексей, привет от „Кошары“».

Тогда я первый раз пошел к участковому. Он выслушал, все понял. И предупредил, что за угрозы вряд ли что-то можно сделать реальное, а по 179-й статье (распространение информации о частной жизни) — вполне.

Фото: onliner.by

Вскоре в 21:40 раздался звонок в дверь. Я смотрю в глазок — стоят в марлевых каких-то масках. Один вдоль стены, второй на лестнице. Третий перед дверью. Кто-то еще на стреме был. Начали говорить, что это соцопрос, соседи. А почему в масках? Так удобно. Болеете? Нет, мы на тему феминисток поговорить хотим. И посмеиваются — детский сад. Я уже собирался отходить, как слышу: «Алексей!» И тут у меня начали дрожать руки: я понял, что угрозы не были шуткой и мне придется ходить с оглядкой.

Вызвал милицию. Но когда она подъезжала, «маски» скрылись. Мы поехали в ГОМ-2 писать заявление. Следователь сказали, что ничего сверхъестественного не жди, можешь камеры поставить и что такое, в принципе, часто бывает. Ну вот такое у него настроение было.

В полночь мы возвращаемся из отделения — стоят трое в подъезде, маски сняли, похоже, душно было. И я увидел их детские лица — всем было около 20 плюс-минус пара лет. Им уже заплатили, наверное, чуть, а малолетки и рады стараться.

Я быстро сообразил: «Ну что, ребята, я снял вас на камеру через глазок двери, поехали в милицию сами». Сначала удрал старший, потом пара тех, которые помладше. Лица видел — если увижу, узнаю, конечно.

Опять милиция приехала. А толку? Что они мне, охрану поставят под дверью?

Фото: onliner.by

На следующий день звонит мне в дверь соседка пожилая: «А что это тут такое на двери написали? Кошмары? Не могу оттереть…»

Фото: onliner.by

Я уже не стал объяснять, чтобы не волновалась. Пошел к юристу и в ГУСБ (Главное управление собственной безопасности МВД). Рассчитывал, что они легко найдут тех, кто в последнее время обращался к базе данных по поводу моей информации. Но последнее письмо говорит о том, что они сосредоточились на факте угроз.

Фото: onliner.by

Нет! Угрозы закончились. Я уже все пережил, и меня они не интересуют. Нормальное желание любого здорового человека — найти того, кто поделился информацией обо мне и моих близких. За них я переживал еще больше, потому что самому можно было где-то спрятаться или уехать, но люди «Кошары» говорили, что достанется и близким.

Алексей понимает, что развитие ситуации может быть разным. По его информации, после оглашения всех фактов «прессинга» от koshara.co и Azino777 уходят клиенты и партнеры.

— Было страшно и неприятно. А теперь такое ощущение, что терять уже нечего. Главное — найти, кто делился с хулиганами личной информацией.