В Минске продали рекордное число квартир за последние 20 лет 13 30.12.2017, 12:09

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Продажи столичных квартир в 2017–м обновили прошлогодний рекорд.

Средняя ставка жилищных кредитов сейчас составляет 12–14 % годовых, хотя еще в начале года превышала 18 %, пишет «Рэспубліка».

По данным Национального кадастрового агентства, по состоянию на 28 декабря в столице продали 15 482 квартиры. За весь 2016 год продали 15 398 квартир, и это было рекордом последних двадцати лет. Таким образом, продажи квартир в 2017–м этот рекорд обновили.

При этом, по сравнению с декабрем 2016–го, цены на новостройки выросли на 2–13 %. Больше всего подорожали квартиры класса «Комфорт».