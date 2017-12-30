В 2018 году в Минске может открыться Subway и английский фастфуд 2 30.12.2017, 12:19

1,725

Какие франшизы можно ожидать в Минске в следующем году?

В интервью сайту probusiness.io председательница ассоциации «Белфранчайзинг» Ольга Леонтьева рассказала, какие франшизы можно ожидать в Минске в следующем году.

SUBWAY

Одна из самых крупных сетей по продаже сэндвичей, салатов и роллов, первый ресторан которой был открыт в 1965 году в Коннектикуте, может появиться и в Минске. Леонтьева отметила, что заявки на развитие в Беларуси этой сети поступают очень давно, поэтому, вероятно, в 2018-м сеть все-таки появится в нашем городе.

SOUTHERN FRIED CHICKEN

Сеть «Цыплята по-английски» насчитывает свыше 700 ресторанов в более чем 70 странах мира. Вполне возможно, что этот «куриный» фастфуд появится в 2018 году и в Минске.