Сенаторы США отменили поездку в Москву 2 30.12.2017, 12:23

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Сенаторы протестуют против отказа в российской визе одному из членов делегации.

Посольство РФ не выдало визу члену делегации, сенатору Джин Шахин, поскольку она находится в черном списке. В ответ на это решение сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Баррасо отменили свою поездку в Россию, пишет 29 декабря американское издание Politico, передает Немецкая волна.

Визит был запланирован на 11 января. Решение отказать в визе члену делегации Сената является "крайне неудачным и противоречит попыткам улучшить отношения между нашими странами", говорится в заявлении Джонсона, главы сенатского комитета по национальной безопасности и правительственным делам.

Российское посольство возложило ответственность за срыв визита на американскую сторону, указав, что Россия многократно предлагала отказаться от "метода ведения внешней политики, причиняющего ущерб". "Мы предлагали разные варианты решения проблемы, в том числе достижения соглашения о выдаче виз парламентариям из "черных списков" на обоюдной основе. Предложение было отклонено американской стороной", - говорится в сообщении далее.

Politico также приводит заявление пресс-секретаря сенатора-демократа Райана Никеля, согласно которому Джин Шахин "сожалеет о решении Кремля помешать диалогу Сената и российского народа", однако она "продолжит свою работу, направленную на то, чтобы российское правительство несло ответственность за свои действия, совершаемые вопреки международному праву и во вред российском народу".