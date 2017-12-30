Роналду назвал «Реалу» свою цену 6 30.12.2017, 12:29

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КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

ФОТО: GETTY IMAGES

Португалец заявил, что будет бороться за уход из испанской команды.

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду попросил руководство клуба продать его летом 2018 года не более чем за 100 миллионов евро. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Record.

По информации источника, португалец уведомил заинтересованных в нем «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед» в том, что будет бороться за уход из испанской команды, если это понадобится. При этом в контракте Роналду, который он подписал в ноябре 2016-го, прописана сумма отступных в размере одного миллиарда евро.

Отмечается, что отношения между нападающим и президентом «Реала» Флорентино Пересом достигли дна: португалец не хочет разговаривать с руководителем.

8 декабря Роналду заявил, что еще не рождался игрок, который был бы сильнее его. «Я лучший футболист в истории мирового футбола», — заявил форвард. Так он отреагировал на получение «Золотого мяча», который он завоевал днем ранее. По количеству наград он сравнялся с аргентинцем Лионелем Месси.

В ноябре сообщалось, что Роналду решил уйти из «Реала». Португалец остался недоволен тем, что руководство клуба пыталось купить у «Монако» Килиана Мбаппе в минувшее межсезонье. В итоге 18-летний француз перешел в ПСЖ.

Роналду играет за «Реал» с 2009 года, до этого он выступал в составе «Манчестер Юнайтед». Английский клуб продал португальца за 80 миллионов фунтов стерлингов (около 93 миллионов евро по тогдашнему курсу).