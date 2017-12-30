Брестчане о планах на 2018 год: «Если будет в стране хуже, придется выехать» 8 30.12.2017, 12:33

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2017 год запомнился жителям Бреста митингами нетунеядцев.

В преддверии Нового года «Брестская газета» спросила горожан, чем запомнился 2017 год и какие надежды они связывают с наступающим.

Ирина, домохозяйка, с сыном Евгением:

— Запомнился год, наверное, больше хорошим, чем плохим. Растет ребенок, скоро в школу пойдет. Такое все будничное, все связанное с семьей. Что касается наступающего года, то есть у мужа бизнес-идея. Надеемся, что сбудется. Такие планы. Хотим, чтоб ребенок начал, в конце концов, мясо есть, он у меня вегетарианец. Главное, чтобы в 2018 году были все здоровы.

Максим, строитель:

— Уходящий 2017 год запомнился спортивными событиями, достижениями нашей команды «Динамо-Брест». В личной жизни — ребенок родился, мальчик. В следующем году в планах поменять работу на более оплачиваемую, может, в другой стране.

Виталий, работает на заводе:

— В принципе, это был удачный год. Единственное, что не очень хорошо с работой. Но это тоже на самом деле удачно: всегда можно найти выход из всех ситуаций. А если разобраться, то из минусов — отсутствие хоть какого-то социального пакета, который обещали. Из плюсов — замечательное окружение, много хороших друзей и отзывчивых белорусов. Если б у нас политически страна была грамотной, было бы вообще здорово. Волнует только одно: если будет в стране хуже, придется выехать. Хотелось бы, чтобы люди стали сильнее, не расстраивались по всяким мелочам. Это единственное пожелание.

Анастасия, в декретном отпуске:

— В 2017 году мы крестили дочку. В этом году она сделала первые шаги. В надеждах на следующий год — переехать поближе к родным, но это желание мы уже пятый год загадывать будем.

Юрий, психолог, философ, ремесленник и культурно-общественный активист:

— 2017 год запомнился митингами нетунеядцев, странными «реформами» в образовании, регистрацией в качестве ремесленника, массовыми ремонтами и реконструкциями в городе, в том числе Кобринского моста. Планы на 2018-й — развитие ремесленной деятельности, увольнение из системы образования, работа на фрилансе и более активная вовлеченность в культурную и общественную жизнь города.

Дмитрий, экспедитор автомобильного транспорта:

— Самый главный вывод, который я сделал в уходящем 2017 году, — это то, что не стоит бояться откровенных слов. На следующий год у меня в планах создание семьи и развитие в той сфере, что мне мила, — в чае.

Татьяна, врач ветеринарной медицины:

— В 2017 году я нашла дорогого моему сердцу человека. Надеюсь, что в грядущем году мы будем как одно целое. Также обзавелась дружной компанией. Хочется, чтобы в 2018 году эта компания стала еще дружнее.

Людмила Евгеньевна, пенсионерка:

— Уходящий 2017 год запомнился рождением внуков. Новая работа у одного сына появилась. У нас дедушке 82 года, и он еще жив, слава богу. Все хорошо. Ожидаем, чтоб новый год был не хуже. На 2018-й в планах ремонт, это единственное, что планируем.

Александр, инженер:

— Самое главное, что произошло в 2017 году, — биткоин вырос. У меня есть, но немного. Больше не знаю, что запомнилось в уходящем году. А вообще, это такой же год, как и предыдущие. Ничего нового, яркого не произошло. О планах на 2018 год еще не думал.