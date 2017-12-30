Как в барановичских автобусах Дед Мороз и Снегурочка развлекают и угощают пассажиров 4 30.12.2017, 12:47

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Фото: intex-press.by

По городу курсируют два новогодних маршрута.

Новогодние маршруты №20 и №23 курсируют 29 и 30 декабря. В этих автобусах Дедушка Мороз и Снегурочка поздравляют пассажиров с Новым годом, устраивают для них конкурсы, за которые раздают сладкие призы. Intex-press проехала по новогодним маршрутам и посмотрела, как это происходит.

Фото: intex-press.by

Один из новогодних автобусов курсировал 29 декабря по маршруту №23. Салон был украшен гирляндами и мишурой, а вместо рекламы звучали новогодние песни.

Во время поездки пассажиров развлекали Дед Мороз и Снегурочка. Они приглашали людей спеть вместе с ними, потанцевать или рассказать новогоднее стихотворение. За это пассажирам вручали сладкие призы.

Фото: intex-press.by

Снегурочка рассказала Intex-press, что в прошлом году по городу уже курсировал такой же новогодний автобус. Тогда жителям Барановичей это очень понравилось, поэтому сейчас в автопарке решили продолжить традицию и украсили два автобуса.

Фото: intex-press.by

Дед Мороз признался, что в этом году жители города подготовились гораздо лучше к поездкам в таком автобусе: взрослые взяли с собой детей, которые специально выучили новогодние стихи и песни.

– Я спела Дедушке Морозу песню «В лесу родилась елочка» и получила подарок. Последний раз исполняла эту песню в детстве, поэтому пришлось вспоминать слова, – рассказала Людмила Павловна, одна из пассажирок автобуса. – Было очень неожиданно увидеть такое в автобусе, и это подняло людям настроение. Когда приеду домой, обязательно позвоню в автопарк и поблагодарю за такой праздник.

Фото: intex-press.by

Отметим , что 29 и 30 декабря все пассажиры в таких новогодних автобусах с Дедом Морозом смогут проехать бесплатно.

Фото: intex-press.by

Фото: intex-press.by

Фото: intex-press.by

Фото: intex-press.by