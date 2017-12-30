Ян Мельников: Свободные народы должны стать плечом к плечу 30.12.2017, 13:05

Ян Мельников

Итоги 2017 года подвели белорусские добровольцы, воюющие за свободу Украины.

Ян Мельников, который принимал участие в военных действиях на Донбассе с 2014 года, заявил в интервью «Радыё Рацыя»:

- Цель у нас всех общая - свободная Украина и свободная Беларусь. Мы понимаем, что то, что происходит сегодня в Украине - это не конкретно украинско-российский конфликт. Есть угроза всему цивилизованному миру, и мы считаем, что все свободные народы должны стать вместе плечом к плечу против этой напасти.