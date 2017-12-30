Опубликовано видео, которое превращается в 3D, благодаря обычным солнцезащитным очкам 1 30.12.2017, 13:20

2,016

На YouTube загрузили видео, для просмотра которого в формате 3D не нужны специальные 3D-очки.

Увидеть 3D-эффект можно с помощью обычных солнцезащитных очков. Такая технология получила название эффект Пульфриха.

Эффект Пульфриха - эффект восприятия возникающий при искусственной или естественной задержке зрительного сигнала одного из глаз, в результате которого, движущийся вбок объект в поле зрения интерпретируется зрительной корой, как находящийся, в зависимости от направления и скорости движения, ближе или дальше от реального положения.