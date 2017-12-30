Белорус Юрий Свирков назначен главным тренером украинской команды «Верес» 30.12.2017, 13:29

Юрий Свирков

Специалист из Беларуси сменил на посту тренера Юрия Вирта.

Новым главным тренером команды УПЛ «Верес» (Ровно, Украина) стал Юрий Свирков. Белорусский специалист уже поставил свою подпись в контракте с клубом, сообщает информационная служба НК «Верес».

Юрий Свирков – родился 20 января 1968 года в Бобруйске (Беларусь). Выступал на позиции вратаря за белорусские клубы: «Днепр» (Могилев), «Химик» (Гродно), «Неман» (Гродно), МПКЦ (Мозырь), «Торпедо-МАЗ» (Минск). Чемпион и обладатель Кубка Беларуси. Сыграл в одном поединке за национальную сборную своей страны.

Тренерскую карьеру начал в 2000-м году. Работал с голкиперами в клубах: «Белшина» (Бобруйск), «Локомотив» (Минск). В сезоне 2004-2005 входил в тренерский штаб запорожского «Металлурга». Потом три года работал в «Спартаке» из Нальчика (Россия). В 2009-м – возглавил клуб российской ПФЛ (аналог украинской Второй лиги) «Машук-КМВ». Потом – «Зеленоград», молодежную грозненского «Терека» и эстонскую «Нарву-Транс».

В период с 2012-го по 2017-й годы – Юрий Свирков занимал пост технического директора федерации футбола Казахстана. На протяжении последних полгода специалист возглавлял клуб российской ПФЛ «Анжи-Юниор» (Зеленодольск).