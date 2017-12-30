Царство льда: В США пришли невиданные морозы 9 30.12.2017, 13:39

7,377

Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время холода в северных штатах США не отступят.

Красивая, но очень холодная зима – на севере Соединённых Штатов температура местами опустилась до минус 35 градусов по Цельсию. Из-за этого фонтаны в городах стали похожи на ледяные скульптуры, пишет Хроника.инфо.

В американском штате Нью-Йорк даже замерзло озеро Эри и все прилегающие к нему территории. Дороги, деревья и скамейки покрыты толстым слоем снега. Синоптики прогнозируют – в ближайшее время холода не отступят.

Как сообщалось, штат Пенсильвания откапывается из сугробов - с Рождества здесь намело сугробов высотой более полутора метров. Погода ухудшится во всех северных Штатах, а некоторым прогнозируют до минус 40 градусов по Цельсию.

Напомним, в Германии снегопады привели к серьезным проблемам с организацией движения на автодорогах и в аэропортах. По всей стране также затруднено движение на автодорогах. В результате различных дорожно-транспортных происшествий есть тяжелораненые и как минимум один погибший.

Также в Великобритании, во многих районах, не привыкших к снегу и минусовым температурам, начался сильный снегопад, который "парализовал" страну. В частности, в Уэльсе был зафиксирован рекордный уровень осадков – толщина снежного слоя достигла в гористой местности 28 см.