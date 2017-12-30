На экологов и журналиста «Белсата» напали возле дачи, которую строит однокурсник Путина 3 30.12.2017, 13:49

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Экологи и журналисты считают, что не обошлось без работы спецслужб.

Корреспондент «Белсата» в Краснодаре Александр Савельев вместе с активистами «Экологической вахты по Северному Кавказу» отправился снимать незаконное строительство дачи на берегу Черного моря. Есть вероятность, что строится она для премьер-министра России Дмитрия Медведева. Когда журналист и экологи приехали в Краснодар – там их поджидали люди в масках.

Трое неизвестных в медицинских масках напали со спины, били кастетом и ногами. Результат – ушиб мозга и перелом основания черепа, сломанный нос. Пострадал и эколог Виктор Чириков – его били ногами в живот, сообщает «Белсат».

«Мы вчера обследовали под Криницей незаконный объект. Там строится очередная вип-резиденция на Черноморском побережье», – сообщил координатор «Эковахты по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха.

С экологами был и корреспондент «Белсата» в Краснодаре Александр Савельев. По чистой случайности ему удалось избежать нападения – журналист открывал ворота, чтобы загнать машину.

«Я не понимал, что происходит, я открывал-закрывал эти ворота. В итоге, когда я вышел, я увидел, что Андрей Рудомаха лежит в крови. Я его поднял, завел внутрь, попросил Виктора тоже зайти во двор. И тогда мы уже вызвали скорую и позвонили адвокату, который вызвал полицию», – говорит Александр Савельев.

В этот день Савельев вместе с экологами инспектировали незаконно захваченную под строительство некого объекта территорию – в районе села Криница под Геленджиком. Строительство ведется прямо на территории государственного лесного фонда. Роются котлованы, работает техника, а незаконная стройка сползает к Черному морю – безо всякого разрешения.

«Всем этим, по нашим данным, занимается компания, которая принадлежит другу Путина Николаю Егорову. Там рядом строится винный заводик. Я предполагаю, что все это имеет отношение к Дмитрию Медведеву, возможно, – говорит корреспондент. – Дмитрий Анатольевич, наконец-то, обзаведется дачей на черноморском побережье, о которой он так долго мечтал, а все никак не срасталось».

Теперь незаконную стройку прямо рядом с известным дворцом Путина, как говорит Савельев, ведет компания «Аксис инвестиции». Фирмой управляет питерский авдокат Алексей Тот – деловой партнер Николая Егорова. Адвоката и рыбного магната, однокурсника Путина и преподавателя премьер-министра России в его питерские годы. Рядом со стройкой – виноградники – принадлежащие другой фирме Тота.

«Все серьезно там охраняется: охрана, собаки, все поделено на сектора. Построили уже церковь. У нас все, так сказать, товарищи, жутко православные», – добавляет Андркй Рудомаха.

Те, кто напал на экологов и журналистов хотели забрать видео, снятое под Геленджиком. Они украли всю технику и документы. Видео наш корреспондент сумел сохранить. Ранее – еще во время инспекции – охрана секретного объекта задержала эколога Виктора Чирикова, шедшего отдельно. Его заставили стереть с камеры все фотографии и переписали паспортные данные.

«Ну а после того, как они поняли, что мы оттуда ушли, видимо, было принято решение в краснодаре ловить, чтобы забрать, то, что снято. Избиение – это было, чтобы показать, что их намерения серьезные, чтобы мы от этого объекта отцепились», – уверен Рудомаха.

Экологи и журналисты считают, что не обошлось без работы спецслужб – иначе их перемещения отследить было бы невозможно. По факту нападения заведено угловное дело. Год экологии в России заканчивается зверским избиением экологов, борющихся против незаконного строительства чиновничьих дач.