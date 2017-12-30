«Число уехавших на заработки белорусов может быть в десятки раз больше» 5 30.12.2017, 14:16

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Всё больше белорусов ищут лучшей доли за границей.

Департамент по гражданству и миграции МВД на прошлой неделе озвучил данные за 2017 год: за 11 месяцев на работу за границу якобы выехало больше 10 тысяч белорусов. За весь 2016 году уехавших якобы было лишь 7,3 тысяч. Кстати, 10 тысяч - это примерно население Браслава или Логойска.

Чаще всего белорусы уезжают в Россию. На 2-м месте - Польша. Растущую популярность польского направления связывают с тем, что в этой стране произошла либерализация рынка трудовых услуг - Польша сегодня привлекает к трудоустройству без получения соответствующих разрешений, пишет «Белгазета».

Впрочем, глава представительства Международной организации по миграции в РБ Зейнал Гаджиев считает, что число людей, уехавших на заработки из страны, может быть в десятки раз больше, чем это фиксируют белорусские структуры:

«Надо обращаться к статистике принимающей стороны - тогда можно получить статистику, более близкую к реальности».