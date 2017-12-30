В Минске усилят борьбу с рекламой на столбах 10 30.12.2017, 14:29

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За рекламу на столбах, остановках и других объектах будут штрафовать.

В Минске усилят работу по предотвращению размещения несанкционированной рекламы на объектах городской инфраструктуры.

Об этом, как передает «Минск-Новости», сообщил во время прямой телефонной линии заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев.

— Совместно с органами внутренних дел будем привлекать к ответственности как заказчиков рекламы, так и исполнителей, которые непосредственно расклеивают объявления. В дополнение к максимальным штрафам будем взыскивать с виновных стоимость очистки объектов городской инфраструктуры от наклеенных рекламных листовок, — пояснил Лаптев.

Он привел пример, что, по расчетам УП «Мингорсвет», затраты на выезд специалистов для очистки опор освещения от объявлений составляют около 100 рублей. Такую сумму предъявят к оплате расклейщику, которого поймают. Обнаруживать нарушителей поможет в том числе и система видеонаблюдения.

Лаптев подчеркнул: несанкционированная реклама портит облик столицы. Борьба с этим явлением в городе ведется постоянно. Так, с начала 2017 г. было составлено около 150 протоколов в отношении лиц, занимающихся такой рекламной деятельностью. Нарушители были оштрафованы на суммы от 20 до 50 базовых величин.