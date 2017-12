Биткоин был описан в книге 1997 года 4 30.12.2017, 14:33

2,178

На пороге XXI столетия авторы описали концепт криптовалюты со сверхъестественной точностью.

В 1997 году в соавторстве Джеймса Дейля Дэвидсона и Лорда Уильяма Риис-Могга вышла историческая книга о будущем «Суверенный индивид: осваивая переход к Информационному Веку» (The Sovereign Individual: Mastering the Transition to the Information Age).

На пороге XXI столетия авторы описали концепт криптовалюты со сверхъестественной точностью, более чем за 10 лет до создания биткоина Сатоши Накамото. Подзаголовок книги гласит: «Как выжить и преуспеть при коллапсе государства всеобщего благосостояния», пишет internetua.com.

Пророками биткоина стали редактор Times of London Уильям Риис-Могг, много освещавший экономику и являвшийся поклонником золотого стандарта, и финансист Джеймс Дэвидсон, частый приглашенный эксперт Newsmax, известный своими предсказаниями о катастрофе экономики США.

Авторы писали, что начнется киберторговля, которая неизбежно приведет к киберденьгам. Революция в области денег снизит роль государства, устраняя риски потерь при инфляции: «Новые киберденьги будут денационализированными. Когда суверенные индивиды смогут заключать сделки без границ, вне физической реальности, им больше не нужно будет придерживаться давно известной практики, когда правительства снижают стоимость их денег через инфляцию». Контроль перейдет глобальному рынку.

По мнению предсказателей, цифровые деньги будут состоять из криптографически зашифрованных последовательностей многозначных простых чисел: «Вскоре вы будете платить почти за каждую сделку во всемирной паутине в тот же момент, когда вы ее заключили, используя кибер-кэш <...> Уникальные, анонимные и верифицируемые, эти деньги будут приспособлены к самым огромным переводам». Разделенные на мельчайшие доли стоимости, они будут торговаться с помощью простого нажатия клавиши на миллиардном рынке без границ.

В отличие от фиатных денег, которые можно подделать, «новый стандарт цифрового золота или его бартерные эквиваленты будет практически невозможно подделать по математическим причинам», все ассигнации будут уникальны.

Риис-Могг и Дэвидсон верили, что грядет столкновение внутри западной цивилизации. Ни к чему не привязанная валюта означает кончину паразитирующего правительства, которое обогащается за счет продуктивных членов социума и перераспределяет полученное внутри избранных групп.