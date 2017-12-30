Названы плюсы новогодних праздников для здоровья 30.12.2017, 14:51

Период новогодних каникул следует использовать по максимуму для приятных дел и хобби.

Специалисты из Королевского общества общественного здравоохранения Великобритании (RSPH) провели опрос с участием в нем более 2 тысяч человек, чтобы выяснить, какие обстоятельства при праздновании Рождества и Нового года оказывают негативное и позитивное влияние на самочувствие людей. Большинство респондентов назвали самой стрессообразующей частью праздников семейные ссоры, пишет healthyliving.com.ua.

Отмечание праздников вместе с родственниками может оказаться как главным плюсом, так и, наоборот, самым большим минусом в Новый год и Рождество. 84% опрошенных сообщили, что время с членами семьи улучшает их душевное состояние. 76% признались, что скандалы в семье в этот период года становятся самым большим ударом для их психики.

«Наиболее приятными и оздоровляющими факторами были названы возможность отдохнуть от работы, встречи с друзьями, подарки, высвободившееся время для досуга на свежем воздухе и вкусной еды», - рассказали авторы опроса.

В своих комментариях к результатам проекта глава RSPH Ширли Крамер отметила, что период новогодних каникул следует использовать по максимуму для приятных дел и хобби. Неважно, насколько простым и скромным может казаться занятие, - если оно дарит человеку радость и умиротворение, нужно посвятить ему время.

Это пойдет на пользу психическому состоянию, станет хорошим способом «перезагрузиться» перед предстоящим в январе началом работы, сказала эксперт.