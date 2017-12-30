Человеком года жители Литвы выбрали Далю Грибаускайте 2 30.12.2017, 15:02

Даля Грибаускайте

Фото: delfi.lt

А человеком года в мире — Дональда Трампа.

Человеком года в стране жители Литвы выбрали Далю Грибаускайте, а человеком года в мире - главу Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа.

Таковы данные опроса, проведенного Baltijos tyrimai, результаты которого 30 декабря представило издание Lietuvos rytas.

В этом году респонденты упомянули 85 фамилий (в прошлом - 80). По данным издания, Грибаускайте выбрали человеком года в 9-й раз подряд, за нее свой голос отдали 22,2% респондентов.

Профессор университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис занял второе место (8,7%), а главным событием 2017 года респонденты назвали тот факт, что весной этого года Мажилис нашел в Берлине Акт о независимости Литвы от 18 февраля 1918 года на литовском и немецком языках с подписями 20 подписантов.

Экс-президент Валдас Адамкус занял третье место (8,6%), премьер-министр Саулюс Сквернялис - четвертое (6,5%), а лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис - пятое (3,2%).

Далее идет министр здравоохранения Аурелиюс Верига (3%), председатель консерваторов Габриэлюс Ландсбергис и ведущий Андрюс Тапинас (по 2,4%), мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис (2,3%) и экономист Гитанас Науседа (1,9%).

Выбирая человека года в мире, респонденты назвали 54 фамилии (в прошлом - 47). Лидером списка стал Трамп (22,3% голосов). Это традиционный выбор участников опроса: в последние 18 лет в опросе Baltijos tyrimai 16 раз человеком года в мире выбирали президента США, а два раза – президента России Владимира Путина.

На втором месте - канцлер Германии Ангела Меркель (12,2%), на третьем – Путин (7,7%), на четвертом – папа Франциск (7,1%), на пятом – президент Фракции Эммануэль Макрон(4,1%).

По мнению 4 из 10 жителей Литвы (38%), самые важные события 2017 г. в мире - теракты в разных городах Европы.

Компания Baltijos tyrimai провела опрос в ноябре 2017 г. В опросе принимали участие 1108 жителей в возрасте от 15 лет.