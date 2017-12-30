Американка сдала в секонд-хенд пальто с $17 тысячами в кармане 2 30.12.2017, 15:15

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Четыре конверта с наличными в кармане одежды нашла сотрудница магазина.

В американском городе Даллас, штат Техас, женщина сдала в еврейский магазин секонд-хенда старое пальто, в кармане которого, как оказалось, лежали $17 050 наличными. Об этом пишет газета Algemeiner.

Четыре банковских конверта с деньгами обнаружила сотрудница магазина, осматривавшая пальто.

Сопоставив имя, написанное на одном из конвертов, с базой данных дарителей магазина, менеджеры выяснили, что пальто сдала 78-летняя женщина Шери, а одежда принадлежала ее покойному мужу.

Узнав о находке, вдова очень удивилась, так как ничего не знала об этих деньгах, отложенных, вероятно, ее супругом.

Шери также отметила, что после смерти мужа в январе 2017 года она оказалась в тяжелом финансовом положении из-за нехватки денег для оплаты счетов.

Магазин передал вдове всю найденную сумму. Та в свою очередь отблагодарила нашедшую деньги сотрудницу за честность, подарив ей тысячу долларов.