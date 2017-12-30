Как брестское «Динамо» удивляло нас в 2017 году 30.12.2017, 15:50

1,871

Артем Милевский

Футбольный клуб из Бреста стал настоящим ньюсмейкером белорусского чемпионата.

Это было неожиданно.

Брестское «Динамо» – один из самых видных клубов страны последних полутора лет. В городе над Бугом разыгрывали автомобиль, собирали аншлаги, а также за год привезли в Брест полтора десятка легионеров, пишет «Трибуна».

Но самые крутые трансферы брестского «Динамо» в последнее время все-таки связаны не с представителями условной Ганы или Черногории. Кажется, брестчане готовы навязать конкуренцию привычным грандам в борьбе за топовых соотечественников.

Павел Нехайчик

Павел Нехайчик – очень крутой по нашим меркам футболист. Чего стоит один лишь гол «Андерлехту» в 2008 году. В 2011-м московское «Динамо» даже выложило за игрока 2,8 млн долларов. Затем были снова БАТЭ, «Томь», «Оренбург». После сезона 2016/17 Нехайчик вернулся в Беларусь.

Известно, что летом игрока хотело заполучить минское «Динамо». Гендир клуба Алим Селимов говорил о предварительной договоренности. Но Нехайчик отказался, потому что не видел себя в схеме игры Гуренко.

– Да, мы общались с минским «Динамо». Не сказать, что была договоренность, но мы обсуждали нюансы возможного сотрудничества. Взвесил все за и против и пришел к выводу, что в нынешней схеме минчан не смогу приносить ту пользу, которую могу. Не хотелось выглядеть посредственным футболистом. Знаю, что у меня получается на поле, что нет. Хочется делать именно то, что умею. С «Шахтером» мы тоже общались. Но надо четко обозначить: больше хотел поработать с Олегом Михайловичем Кубаревым, нежели перейти в «Шахтер». Но после того, как команда вылетела из Лиги Европы и Кубарев ушел, вариант отпал сам собой, – рассказывал Нехайчик в августе.

В итоге Нехайчик перешел в «Динамо-Брест». В 15 матчах за новый клуб он забил 4 гола и отдал 6 голевых передач. Крутая статистика!

Артем Милевский

У уроженца Минска почти 60 тысяч подписчиков в Instagram. Про него в свое время шутили на «Квартале 95». Человек забил крутой пенальти в 1/8 финала чемпионата мира.

Таких неординарных личностей в чемпионате Беларуси еще не было. Пару лет назад Милевский вел переговоры с минским «Динамо» и БАТЭ, но тогда переход чемпионат Беларуси не состоялся.

А вот брестчане с белорусско-украинским форвардом договорились. И не зря: в 15 матчах чемпионата Беларуси Милевский забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.

Павел Савицкий

Павла Савицкого хотела видеть в своих рядах «Валенсия» (но это неточно). А БАТЭ, минское «Динамо» и «Шахтер» не раз обращались в Гродно по поводу Павла. Но в итоге в канун Нового года-2018 он оказался в брестском «Динамо».

Да, Павлу уже 23 года и за него не нужно платить компенсацию. Тем не менее, Нехайчик выбрал именно этот клуб для продолжения карьеры.

Кажется, в Беларуси появился четвертый клуб, который может побороться за самых перспективных футболистов страны. И это круто!