Алексей Навальный: Только бойкот

Алексей Навальный: Только бойкот14
- 30.12.2017, 16:05
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Верховный суд РФ отклонил жалобу российского политика по поводу недопуска на выборы.
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный прокомментировал в Facebook решение Верховного суда России, который отклонил его жалобу к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на решение об отказе в регистрации на выборах президента, пишет "Гордон".
"Верховный суд России отказал нам в иске и также считает, что на выборы меня пускать нельзя. У меня есть три комментария:
1. КМБУ (аббревиатура: как мы, бл...дь, удивлены. – )
2. Таких судей надо самих судить.
3. Забастовка избирателей. Мы не признаем выборы без конкуренции", – написал он .
Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.