Алексей Навальный: Только бойкот 14 30.12.2017, 16:05

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Алексей Навальный

Верховный суд РФ отклонил жалобу российского политика по поводу недопуска на выборы.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный прокомментировал в Facebook решение Верховного суда России, который отклонил его жалобу к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на решение об отказе в регистрации на выборах президента, пишет "Гордон".

"Верховный суд России отказал нам в иске и также считает, что на выборы меня пускать нельзя. У меня есть три комментария:

1. КМБУ (аббревиатура: как мы, бл...дь, удивлены. – )

2. Таких судей надо самих судить.

3. Забастовка избирателей. Мы не признаем выборы без конкуренции", – написал он .

Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.