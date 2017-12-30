«Даже самый дешевый костюм можно спасти хорошей бородой» 1 30.12.2017, 16:11

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ФОто: sb.by

Зимние каникулы — хлебный сезон для желающих подзаработать, облачившись в костюм Деда Мороза.

Спрос на сказочных персонажей растет лавинообразно, а цены идут в гору ближе к 31 декабря. Заплатить за поздравление от Дедушки под бой курантов придется в 2 — 3 раза больше, нежели в предпраздничные дни: от 30 рублей до 600 (!). Спрос есть, оттого и идут в этот бизнес люди, иногда весьма от него далекие: нашел мало–мальски приличный костюм, искусственную бороду и несколько конкурсов из интернета — и давай брать новогодние заказы. Но все ли так просто? Об этом корреспондент sb.by решила расспросить профессиональных Дедов Морозов с многолетним опытом, для которых такая сезонная работа стала чем–то большим, чем прибавкой к основному заработку.

Внимание на бороду!

Облачаются в красные шубы и бороды в декабре чаще всего те, кто завершил сезон летних свадеб в качестве ведущих. Станиславу Навацкому — 27 лет. И свой первый костюм Деда Мороза, как и многие в этой сфере, он примерил еще в студенчестве. За это время его образ менялся 17 раз, начиная от самого дешевого костюма, купленного в обычном универмаге, и заканчивая сшитым вручную и на заказ по индивидуальному эскизу. Следующий год — юбилейный в амплуа Деда Мороза, поэтому Станислав решил, что пора вновь сменить свой сказочный гардероб:

— Образ — это самое главное. Должна быть продумана каждая деталь, все до мелочей, чтобы из–под распахнутой шубы не виднелись потертые джинсы, а на руках не красовались современные часы. Если ты смотришь в зеркало и сам не веришь, что ты Дед Мороз, то как заставишь поверить в это ребенка?

На первом курсе Стас понял, что надо бы зарабатывать самому. И купил себе пару костюмов: розовый — Деда Мороза и золотой — для Снегурочки. Обошлось все в 40 долларов.

— Это был какой–то треш! Но это очень зашло. Клиентов, конечно, у меня сразу не было. Но на меня случайно наткнулось одно из ивент–агентств, предложили подзаработать. Я согласился. Меня стали учить. Оказалось, что я очень плохой Дед Мороз, — смеется Станислав.

ФОто: sb.by

До сих пор в шкафу Станислава хранится та самая бороденка, которая положила начало предновогодней профессии. Зрелище печальное… А между прочим, это самая главная деталь образа, убежден он: даже самый дешевый костюм можно спасти хорошей бородой. Поэтому первый совет новичкам: не скупиться на этот аксессуар, выкинуть бороду, входящую в комплект купленного костюма, и найти себе более правдоподобную. Второе — важно все до мелочей: ничего лишнего, что бы выдавало в Деде Морозе соседа Васю, ничего, что могло бы заставить ребенка засомневаться, а настоящий ли?

— Я даже специально под основной дедморозовский тулуп надеваю еще большую зимнюю куртку. Это дико неудобно, очень жарко, но так я выгляжу реалистичнее. Правда, поэтому я и не работаю более 30 минут за один выход — это физически невозможно. Был один год, когда я за предновогодние праздники скинул 12 килограммов!

На хороший костюм нужно быть готовым основательно потратиться. За бородой Стас ездил в Москву, купил сразу 4 штуки по 45 долларов за каждую! Недешево обошелся и специальный длинный мех на шубу, три вида красной ткани (а ее под Новый год, к слову, найти очень сложно), украшения на костюм — вместе с работой мастера все обошлось в 400 долларов… Сапоги тоже шил на заказ — найти что–то подходящее так и не смог — еще 200. В итоге облачение Деда стоило около 700 долларов. И каждый сезон после отработанных утренников и корпоративов костюм отправляется в починку и химчистку.

Максим Грук — Дед Мороз с 15–летним стажем — впервые надел красный костюм в 16 лет, будучи еще школьником. Заработок символический, чаще просто шел набираться опыта. Когда решил заниматься этим серьезно, понял, что быстро костюм пошить не успеют — уже была осень.

ФОто: sb.by

— Пришлось купить готовый, в универмаге. Выглядел он, прямо скажу, ужасно. Отработали вместе с женой один сезон и решили купить новые, подготовиться основательно.

Наряды шили несколько месяцев по индивидуальным эскизам. Один костюм обошелся около 200 долларов. Плюс борода, сапоги… Кстати, Максим тоже считает, что главное в образе — это именно борода. Здесь, по его словам, экономить не стоит. Тем более что при хорошем раскладе весь костюм может окупиться практически сразу: за сезон — если работать лениво, за неделю — если не сидеть на месте.

ФОто: sb.by

ФОто: sb.by

Платите налоги

Дополнительный, но очень важный пункт в графе расходов — это налоги. Станислав — индивидуальный предприниматель, поэтому в среднем на налоговые вычеты уходит около 10% от всех доходов. Зато заплатил и, как говорится, спишь спокойно. Если ИП не оформлено, то оплатить придется только единый налог. Скажем, по Минску это 86 рублей, в Гродненской области — 112, Витебской — 55 — 130, Гомельской — 59 — 123… У Максима по упрощенной системе налогообложения уходит около 5% от всего заработанного за зимний сезон.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему такие цены?

Стас считается одним из самых дорогих Дедов Морозов в Минске: 30–минутная программа обойдется заказчику в 200 рублей, 31 декабря — в 300. И когда видишь такого Деда Мороза в работе и в образе, понимаешь, за что приходится платить. Стас считает:

— Всегда найдется тот, кто сделает дешевле. Это прекрасно, что у людей есть выбор в различных ценовых категориях. Цена стартует от 15 рублей. Это новички с костюмами, которые когда–то носил и я. Часто спрашивают: почему столько? Но если человек не видит разницы между Дедушкой за 30 рублей и программой за 300, то ему будет очень сложно что–то объяснить.

30–минутный выход Максима стоит 120 рублей, 200 — со Снегурочкой. Но к такой цене Деды Морозы идут годами, вскочить в этот бизнес в дешевом костюме, без опыта работы и наработанной за годы программы, увы, не получится.