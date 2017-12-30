Четверть граждан ЕС выступают за создание Соединенных Штатов Европы 30.12.2017, 16:54

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Создать Соединенные Штаты Европы предлагает немецкий политик Мартин Шульц.

Граждане Германии и Франции больше чем жители всех остальных стран ЕС поддерживают идею о создании Соединенных Штатов Европы, передает "Немецкая волна".

Так, почти каждый третий немец (30%) поддерживает предложение председателя Социал-демократической партии Германии Мартина Шульца - преобразовать Евросоюз в Соединенные Штаты Европы.

Во Франции такую идею поддерживают 28%, в скандинавских странах: Норвегии, Дании, Швеции и Финляндии - от 12 до 13% жителей.

Наиболее скептично к предложению немецкого политика относятся жители Великобритании, которая готовится выйти из состава ЕС. Там уровень поддержки составил всего 10%.

Опрос был проведен организацией YouGov в период с 13 по 19 декабря.

Накануне лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц призвал к более глубокой европейской интеграции, которая могла бы привести к созданию "Соединенных Штатов Европы" до 2025 года. По его словам, договор будет представлен государствам-членам ЕС для ратификации, и те, кто откажутся от него, автоматически должны покинуть блок.

Шульц убежден, что только усиленный Евросоюз может служить противовесом правым националистам, которые в последнее время достигли успехов в Германии, Австрии, Дании, Финляндии, Франции и Нидерландах.

Соратники канцлера Германии Ангелы Меркель посоветовали социал-демократам успокоить свои евроинтеграционные амбиции, в ХДС/ХСС его предложение назвали "пустыми мечтами" и "угрозой для ЕС".