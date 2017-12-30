Друзья Путина намерены спрятать деньги от новых санкций США 9 30.12.2017, 17:18

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Размещение Кремлем еврооблигаций имеет целью вернуть деньги олигархов в Россию.

«Собрав всех олигархов вокруг мегастола в стиле Доктора Зло», Путин объявил, что Россия выпустит облигации, которые позволят им вернуть капитал скрытый за рубежом, предоставляя им возможность избежать новых санкций США. Об этом сообщил в Twitter корреспондент FT в Москве, передает «Голос Амерки». Размещение Россией еврооблигаций имеет целью вернуть деньги олигархов в Россию, чтобы защитить их от новых санкций, пишет Reuters со ссылкой на неназванные источники.

Первоначальный объем заявок на облигации, выпуск которых запланирован на следующий год, составил 200 миллионов долларов, пишет Reuters, ссылаясь на неназванных представителей государственного банка и Министерства финансов России. Теперь спрос составляет около 3 миллиардов долларов, отметил чиновник министерства финансов России.

Инвестиции в этих еврооблигациях, в отличие от возврата средств на счета, позволят инвесторам сохранять анонимность. Правительство России отмечает, что условия выпуска еврооблигаций будут способствовать возврату средств россиян. Россиянам будет предоставляться преимущество при продаже, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Если спрос будет слишком высоким, министерство увеличит предложение еврооблигаций и уменьшит запланированный объем внутренних заимствований, сказал Силуанов. Источник в министерстве сообщил Reuters, что рабочим названием этого выпуска еврооблигаций "Березки", за именем олигарха Григория Березкина, который, по информации источника, был движителем предложения с выпуска специальных государственных облигаций. Березкин признал, что он поддерживает идею введения такого специального долгового инструмента. "Мы поддержали эту идею вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей", - сказал он Reuters. Сколько денег россияне имеют за границей – не известно. Согласно информации Гебриела Закмана, из Калифорнийского университета в Беркли, россияне имели около 200 миллиардов финансов в оффшорах в 2014 году, что составило 10 процентов ВВП России в тот год, по данным Reuters. В начале следующего года, правительство США должно составить перечень лиц, подпадающих под санкции в соответствии с принятым в этом году законом США о расширении санкций.