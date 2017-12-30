Николай Черноус: «Мэр» Барановичей «закосил» под Деда Мороза 2 30.12.2017, 17:40

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Николай Черноус

Как общественный активист добивался от властей правды под Новый год.

Гулять так гулять, говорит предприниматель и общественный активист Николай Черноус. По словам предпринимателя, интересы руководства рынка не совпали с интересами предпринимателей. Имея падение доходов вследствие уменьшения покупательной способности, им этот день нужен для работы, передает "Радыё Рацыя".

Поэтому Черноус обратился в местный райисполком для решения ситуации. Но 29 декабря в 15:00 чиновники заведения уже не работали, а заседали на праздничном собрании, говорит Черноус:

- Это впервые за 24 года 2-го декабря администрация рынка не хочет работать. Я обратился в райисполком, а там оказывается председатель Барановичского райисполкома Хватик Василий под Деда Мороза "закосил". Решил поздравить в рабочее время коллектив, собрал их в актовом зале, но меня туда не пропустил милиционер.

Дежурный милиционер отправил Черноуса в "одно окно". Но информацией о работе рынка не владели.

По настойчивому требованию предпринимателя, праздничное настроение было прервано у заместителя председателя райисполкома по экономике. Тот сослался на решение какого-то собрания. Николай Черноус написал жалобу в книгу отзывов и предложений. По словам Черноуса, деньги за аренду заплачен за весь месяц, а Кооперативный рынок, один из четырех в Барановичах - не работает.