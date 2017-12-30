Восходящая звезда ЕС: Cтанет ли Макрон новым лидером Европы 30.12.2017, 17:51

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Эмманюэль Макрон

2017 год вывел на политическую арену новых лидеров.

Уже немолодая канцлер ФРГ, устало борющаяся за четвертый срок на своем посту, оказалась в тени энергичного француза именно в тот момент, когда ЕС особенно нуждается в сильном лидере, пишет DW.

Новый герой многих убежденных сторонников Европейского Союза - президент Франции Эмманюэль Макрон. А вот федеральный канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) в результате политического кризиса в Германии оказалась в тени молодого француза. В то время как Макрон на декабрьском саммите ЕС в Брюсселе решительно заявлял о необходимости решать проблемы Евросоюза сообща и даже констатировал конец упаднических настроений в европейском сообществе, Меркель, оставшаяся в Берлине без поддержки правительственной коалиции, вела себя крайне сдержанно. В своем нынешнем положении и.о. канцлера она, даже если бы и хотела, не могла позволить себе поддаться импульсу лидера Франции. Единственное, что пообещала канцлер, - не позднее июня 2018 года ответить на предложения Макрона и Еврокомиссии по реформам Евросоюза. "Если у Франции и Германии не будет общей позиции, Европа не сможет двигаться вперед", - по-прежнему уверена Меркель.

После победы, одержанной в мае на президентских выборах во Франции, Макрон начал активно проводить реформы и воплощать новые идеи - как у себя на родине, так и на международной арене. В своей программной речи лишь два дня спустя после выборов в Германии, когда Меркель собирала осколки своей большой коалиции, самый молодой в истории французский президент вдохновенно призвал к возрождению ЕС, "восстановлению суверенной, объединенной и демократической Европы". Общая армия, общая фискальная политика, один министр финансов на всю растущую еврозону - все это с неиссякаемым энтузиазмом Макрон продолжит продвигать и в 2018 году.

Кто пойдет за Макроном?

За ним пойдут не все. На востоке Европы формируется сопротивление: Вышеградская четверка (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) не хочет слышать макроновскую мантру "еще больше Европы". Возглавляющий консервативную Австрийскую народную партию (АНП) новый канцлер Австрии Себастьян Курц, который, кстати, еще моложе Макрона, выступает против девиза "еще больше Европы", но "за лучшую Европу". Он может притормозить реформы ЕС в 2018 году. Стороннику свободного рынка премьеру Нидерландов Марку Рютте, переизбранному в 2017 году, предложения Макрона кажутся не слишком убедительными. Как и Меркель, он считает декларации француза слишком амбициозными и отвергает концепцию единого министра финансов Европейского Союза.

Эмманюэль Макрон создал совершенно новое политическое движение во Франции и сумел победить правых популистов из "Национального фронта", правда, лишь во втором туре президентских выборов. Впрочем, оснований для эйфории нет: "35 процентов французов проголосовали за праворадикальную правопопулистскую партию", - напоминает министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel). Несмотря на это, он убежден, что Макрон с его идеями - это уникальный шанс для Франции и Европы.

В Италии реформаторские предложения французского президента встретили с одобрением, и это может стать дополнительной проблемой для ЕС, поскольку колоссальный долг итальянцев вряд ли уменьшится в 2018 году. Ни одна из политических сил Италии не предлагает на предстоящих парламентских выборах программы жесткой экономии или реформ. Напротив, правительственные расходы будут только расти. А популистское движение "Пять звезд", лидирующее в рейтингах, и вовсе предлагает итальянцам покинуть еврозону.

Самый больной вопрос, в котором Макрон не раскрывает карты

Разногласия среди членов Евросоюза по поводу распределения беженцев преодолеть не удалось. В 2017 году страны Вышеградской группы отказались принимать беженцев согласно квотам ЕС по их справедливому перераспределению, несмотря на соответствующее постановление Европейского суда. Невыполнение этого постановления подрывает основы основ Евросоюза, поскольку ставит под вопрос готовность членов ЕС соблюдать общий закон. Это беспрецедентный бунт. На декабрьском саммите Ангела Меркель призвала их передумать, но в этом призыве ее почти никто не поддержал. Большинство входящих в ЕС государств просто надеются хоть как-то договориться по этому наболевшему вопросу. Даже председатель Евросовета Дональд Туск раскритиковал обязательные квоты, назвав их крайне противоречивой и неэффективной мерой.

Этот спор необходимо уладить до июня 2018 года, а настоящее испытание начнется вместе с обсуждением бюджета ЕС на период с 2020 по 2027 годы. Сейчас Польша и Венгрия получают щедрые отчисления из общеевропейского бюджета, и Меркель на правах представителя крупнейшего плательщика в бюджет Евросоюза могла бы наказать эти страны за неподчинение законам. Однако хватит ли у нее власти и союзников, чтобы это сделать? Эмманюэль Макрон, называющий Меркель "хорошим другом", по-прежнему не раскрывает свои карты касательно этой темы.

Удастся ли сделать ЕС снова великим?

В Евросоюзе Макрона любят не только за его динамичность и готовность к проведению реформ, но и за то, что он взял на себя большую часть внешнеполитических переговоров. Ему даже удалось выстроить отношения с президентом США Дональдом Трампом, впечатлив его роскошной экскурсией по Парижу. Тем не менее, когда Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения по климату, президент Франции предложил ученым из США убежище. Макрон заявил, что в вопросах глобального потепления нельзя заявлять "Америка прежде всего" и перефразировал предвыборный слоган Трампа: "Сделать нашу планету снова великой!".

В то же время молодой президент прекрасно понимает, что без Берлина о таких высотах можно и не мечтать. "Для того чтобы достичь прогресса, нам нужна сильная и стабильная Германия", - заявил Макрон. А Меркель с усталым видом произнесла: "Все, что я могу сказать, это то, что я хочу того же. А кто хочет, тот добьется, как говорят у нас в Германии".