«Упасть вечером на диван и смотреть сериалы? Это скучно» 8 30.12.2017, 18:15

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Программист открыл столярную мастерскую и доволен делом.

Образ программиста у многих схож, хотя в последние годы он заметно изменился. Когда-то этим словом называли всех, кто хоть что-то понимал в компьютерах (читай — умел переустановить Windows и наладить работу принтера). Сейчас программист — это профессионал и уважаемый человек с зарплатой, которая выше средней по стране. Он почти наверняка использует iPhone, работает на «макбуке» и ничего кроме строк кода в своей жизни не видит, пишет onliner.by.

Фото: onliner.by

Если же отодвинуть иронию в сторону, отбросить клише и штампы, то все оказывается несколько иначе. Человек, связанный с IT, на деле вполне обычный, со своими проблемами, целями, мечтами, которые могут быть не связаны с тем самым «программированием». Очевидная, казалось бы, вещь. Однако не для всех.

Ярослав — инженер программного обеспечения, однако свое свободное и часть рабочего времени он тратит на деятельность, и рядом не стоявшую с компьютерами, программами и чем-то еще, что можно связать с «высокими технологиями».

— Мой профиль — не столярка и не доски. Я работаю в IT-сфере около пяти лет. Начинал тестировщиком, затем переквалифицировался в программисты, ну и последние года полтора у меня своя небольшая команда.

«Любое дело — интересное»

Фото: onliner.by

— Я отношусь к такому типу людей, которые видят в смене деятельности лучший способ организовать работу. Да и хочется в конце дня не просто прийти домой, завалиться на диван и посмотреть сериальчик, а заняться чем-то другим, но тоже интересным. Хотя по большому счету любое дело — интересное. Зависит от точки зрения.

Как это часто бывает (случайно или не очень), интересный вариант подвернулся как бы сам собой: Ярослав познакомился с ребятами, работающими с деревом. Они смогли предложить нечто, что заинтересовало в итоге всех.

Фото: onliner.by

— Вначале у нас была просто идея: «круто было бы что-то сделать». На тот момент речи о станках и помещении не шло. Как обычно в таких ситуациях, долгое время все оставалось лишь на словах.

Видимо, в какой-то момент витать в облаках надоело, и во дворе частного дома в одном из районов Минска появилась «коробка», ставшая затем уютной мастерской. Сейчас здесь пряно пахнет древесной стружкой, рядом со входом работает обогреватель, тут и там стоят станки. Вдали на стеллажах — заготовки и части будущих изделий, рядом — полка с готовым товаром. Внимание сразу привлекли часы в стиле «почти стимпанк».

— Затем мы начали закупать инструменты, станки и более конкретно продумывать, как действовать дальше. Это было года два назад. Сейчас у нас есть мастерская и направление, куда двигаться. Кстати, два года — это совсем небольшой срок, так как нам пришлось все начинать с нуля, а еще и основная работа есть. Делали в выходные, по вечерам, в отпусках.

«Сложно, много ошибок, но интересно»

Были ли моменты, когда хотелось махнуть на все рукой и бросить? «Конечно!» — не задумываясь отвечает Ярослав. Одно дело — идея, и совсем другое — ее воплощение.

— А у меня такого понимания не было. Я не могу взять в руки доску и начать с ней работать — не знаю, какие нужно сделать шаги, чтобы из образа в голове получилась необходимая форма. Кроме того, следует понимать, чего ждет рынок, что будет востребовано, какой дизайн будет продаваться. Как продавать — тоже большой вопрос. И окончательные ответы на некоторые вопросы мы не нашли до сих пор. Мы учимся, пытаемся пробиться, постучаться в разные двери. Были моменты, когда приходилось работать «в стол» и возникала мысль: «А не пойти ли нам всем в тестировщики?»

Здесь нужно больше усилий, потому что этап, который длится с момента появления идеи до получения первых денег, достаточно продолжительный. У нас он занял больше года точно. Помогло участие в разных ярмарках (поедем на новогодние в этом году), где мы обзавелись контактами.

Идеи самих изделий могут прийти откуда угодно. Не секрет, что отчасти их черпают в интернете. Казалось бы: возьми и сделай что-то подобное, делов-то! В реальности же оказывается, что без знания четких алгоритмов даже в этом случае наступает пора шишек и ссадин, учебы на собственных ошибках. Плюс в том, что процесс этот вовсе не скучный, а напротив, даже захватывает, рождает азарт — желание понять, как это было сделано.

Фото: onliner.by

«Сложно, много ошибок, но интересно», — выразил общее мнение Александр, который, как и Роман, — «руки» проекта.

«Открываешь Pinterest, хочется сделать и то, и другое, и третье. Но рук не хватает, время ограничено. Ведь нужно не только хотеть, но и понимать, как сделать», — отметил Ярослав.

«„Косяки“ случаются? Несомненно»

— Приходит человек, говорит: надо сделать, например, стул, деревянную вилку, да что угодно. Если вы не делали этого раньше, возникнет иллюзия: реализовать это несложно. Начинаешь делать и понимаешь, сколько тонкостей не было учтено. В этом есть определенный риск, ведь ты уже согласился на заказ. Избежать такого позволит только опыт, когда ты сделал уже «почти все».

Фото: onliner.by

Это как у программистов. Когда ты «зеленый», нередко делаешь очевидные ошибки. Ты думаешь, что решение сработает, но получается полная ерунда. Такие ситуации случаются регулярно. Тем более что заказчик часто хочет «вчера», ты соглашаешься и… В программировании ты сел за компьютер и пишешь код. А тут может не быть материала, требуются дополнительные комплектующие и так далее.

Несмотря на всю молодость этого стартапа (на самом деле, чем не стартап?), на его пути уже встречались ситуации, когда приходилось «играть с формой круга». Но случались и объективные претензии.

— Сейчас наша проблема — в отсутствии собственного дизайнера, который мог бы взять идею и реализовать ее в макетах и прототипах. Многие вещи мы вначале обсуждаем между собой, поэтому понадобилось время на «синхронизацию» — понимание прекрасного у всех разное. И из-за этого у нас были конфликты [смеется]. Успешно прошли данный этап.

С клиентами несколько иначе — как правило, это обсуждение и поиск компромисса.

Фото: onliner.by

По словам Ярослава, мастерская заметно отличается от того, что предлагает серийное производство. «В Беларуси нет IKEA, нет других аналогичных магазинов, и часто найти искомое очень сложно. Для нас это формирует нишу», — пояснил он. В этом случае мастерская становится чем-то вроде булочной, в которой сами пекут хлеб, а не привозят его с завода. Сейчас же многие работают «под копирку».

Высокие технологии в труде белорусы все же используют. Это, правда, не 3D-печать, а лазерные и фрезерные ЧПУ-станки, с помощью которых вырезаются некоторые мелкие элементы и части будущих изделий. Самым же «технологичным» устройством в мастерской оказались те самые часы — теплые и ламповые (в кои-то веки в прямом смысле). Первая модель не вышла комом, но некоторые нюансы все же имеются: часы полностью сделаны вручную, что сказалось на их цене. А чего стоило найти лампы… С виду просто, на деле же справится далеко не каждый.

Фото: onliner.by

Но не бывает худа без добра: на собственном опыте нашли слабые места. Теперь устройство можно оптимизировать и удешевить. Новой моделью можно будет управлять со смартфона, появится будильник.

Уходить на «международные рынки» ребята пока не планируют: «Ничего не сделав здесь, стремиться куда-то еще нет смысла. Есть желание добиться стабильной работы на местном рынке, а потом уже смотреть в сторону России, Германии. Время покажет».