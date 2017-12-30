Северокорейский тупик Кремля 6 Секция Дельта, группа «Информационное Сопротивление»

30.12.2017, 18:27

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Россия пытается создать идентичную ситуацию, которую наблюдал мир в 1950-1953 годах.

Российское руководство выказало желание стать посредником между Вашингтоном и Пхеньяном в урегулировании вопроса ракетно-ядерной проблемы КНДР. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что такой диалог может начаться лишь при необходимости и желании сторон.

«Речь идет о готовности России при необходимости и при желании двух сторон. Понимаете, стать посредником между двумя сторонами только по своей воле невозможно — для этого требуется воля двух сторон. Поскольку обмен такой достаточно конфронтационной риторикой ведется именно между Пхеньяном и Вашингтоном, то, соответственно, эта готовность России весьма очевидна для того, чтобы все-таки открыть путь для деэскалации напряженности», — сказал Песков.

На самом деле это далеко не первое предложение со стороны России о создании площадки по так называемому урегулированию кризиса между США и Северной Кореей, где Москва отводит себе роль медиатора. Ранее подобную инициативу высказывали и представители российского МИДа, например, посол РФ по особым поручениям Олег Бурмистров.

Понятно, что Кремль не хочет никакого урегулирования, а наоборот, лишь усугубления, обострения конфликтной ситуации.

Урок предательства

Давайте сразу обозначим цели, которые перед собой ставит Кремль в вопросе нагнетания кризисной ситуации на Корейском полуострове. Итак, задача минимум – воспрепятствовать любому сближению (особенно это касается газовых переговоров) Вашингтона и Пекина. Задача максимум – превратить полуостров не просто в зону постоянного напряжения, а в территорию войны.

Ровно так, как это было в пятидесятых годах прошлого столетия. Подобные обстоятельства заставят Белый дом искать сближения с Кремлём, а значит, у русских появится возможность договориться по вопросу санкций (и не только). Кстати, что любопытно, ещё до недавнего времени Москва пыталась использовать идентичные тому времени лекала – механизмы, что позволяют снова и снова сталкивать лбами двух глобальных игроков.

Что же изменилось? Почему русские ныне вынуждены в авральном порядке менять свою методичку по дестабилизации ситуации в КНДР? Всё очень просто: глобальные игроки вынесли уроки из своего прошлого. Кроме того, после ситуации с ракетными двигателями, поставки которых Россия настойчиво пыталась приписать украинской стороне, стало понятно, что именно Кремль обеспечивает режим в Пхеньяне необходимыми ракетными и ядерными технологиями.

А что происходит сейчас? В настоящий момент российская сторона завуалировано вбрасывает информацию о причастности РФ к поставкам межконтинентальных баллистических ракет КНДР. Авторы этих материалов прямо указывают, что боевые единицы создавались на российской территории, после чего перевозились в Северную Корею; что Пхеньян начал проводить испытания, когда произошла аннексия Крымского полуострова.

В то же время они вносят в эти тексты две довольно важные правки: во-первых, что передачу вооружения могла организовать российская мафия, а во-вторых, что северокорейские ракеты дальнего действия не идентичны известным советским типам ракет, мол, речь идёт о прототипах, которые были произведены в 50—60-е годы, однако не попали в серийное производство.

Относительно первого высказываться абсолютно бессмысленно, так как в России все поставки оружия, как, кстати, и российской мафией, занимаются кремлёвские спецслужбы. А вот второй пункт выглядит предельно любопытным.

Когда российское руководство пыталось очернить Украину в глазах США (тогда в Вашингтоне решался вопрос о предоставлении Киеву летального вооружения, а также вопрос ужесточения санкций против РФ), его представители создали миф о «поставках ракетных двигателей украинского завода «Южмаш» в КНДР.

Пересказывать всю эту историю мы не будем, однако все указывает на то, что двигатели поставлялись с территории РФ.

Вспомните, что в период скандала Виталий Сущевский, который работал на «Южмаше» с 1961 по 2008 годы в должности замначальника по производству ракетных двигателей, рассказал DW, что этот двигатель был разработан в Химках: «Чертежи, документация, авторское сопровождение были российскими, мы лишь производили и отправляли туда же, в Россию, комплексно с ракетой».

Было много и других доказательств, прямо указывающих не только на российских разработчиков, но и на кремлёвские спецслужбы.

Однако здесь важно другое: двигатели, поставляемые РФ для северокорейских ракет (причём модифицированные), разрабатывались в конце 1960-х годов и поставлялись до конца 1980-х в Россию.

В общем, русские специально пытаются отвести внимание от тех двигателей, что они сами же и поставили северокорейцам.

Но самая важная задача, которую перед собой ставит Россия (как мы ранее на это указывали) – внести разлад в отношения США и Китая. При этом средства достижения этой цели, и вы сами это понимаете, не важны.

Опасное сближение

Если мы вернёмся к этим российским вбросам, что на самом деле принадлежат перу отнюдь не западных журналистов, то заметим одну немаловажную деталь: в запрещённых поставках КНДР обвиняется не только Россия, а и Китай.

Так, русские уже говорят, что среди недавно испытанных северокорейцами ракет были и два типа, практически идентичные ракетам китайского происхождения. Они указывают, что Китай так же, как и Россия заинтересован в подрыве доверия к США, их способности выступать в качестве гаранта безопасности в регионе. Кроме того, и на это указывают так называемые западные эксперты, для Китая нынешняя ситуация вокруг КНДР — это отличный повод укрепить собственные военные позиции в Южно-Китайском море.

Всё это очень похоже на правду, однако есть одно «но»: чем быстрее конфликт на территории Корейского полуострова перерастёт в горячее противостояние, тем существует большая вероятность того, что американский военный контингент подойдёт к китайским границам. Кроме того, близ этих границ будут установлены системы ПВО США. Это Китаю точно невыгодно.

Также не стоит забывать, что у Вашингтона всегда может отказаться от признания концепции «единого Китая», начав предоставлять помощь Тайваню, как он это делал во времена Корейской войны.

Вспомните, как Трамп, войдя в Белый дом провёл переговоры с тайванским лидером, а спустя время заявил, что «всё является предметом переговоров, в том числе, и «единый Китай»».

Да, затем американский лидер изменил своё мнение, поддержав неприкосновенность китайских границ. Между тем очевидно, что американцы могут изменить своё решение в случае активных боевых действий на территории полуострова.

Этого и хочет Россия. Она пытается создать идентичную ситуацию, которую наблюдал мир в 1950-1953 годах.

А всё почему? Да потому, что китайская администрация посчитала нецелесообразным поддерживать Москву, экономика которой под грузом американских и европейских санкций лишь истощается.

Сильный всегда хочет быть рядом с тем, кто сильнее его. Это – закон политики.

На самом деле ещё во время проведения саммита АТЭС во вьетнамском Дананге стало понятно, что Трамп больше не собирается дискутировать с Путиным по поводу не только Северной Кореи, но и других важных проблем, что ныне вынесены на повестку дня.

Почему? А потому что российский президент стал для американского лидера «токсичным». Давайте не будем забывать, что против близкого окружения Трампа начаты расследования относительно их контактов с российской стороной. Глава Белого дома просто-напросто пытается дистанцироваться от своего российского визави.

Однако важно здесь другое: окончательно решение об отстранении Путина американский президент принял за несколько дней до саммита АТЭС – во время встречи с китайским лидером в Пекине.

Там он предложил Си Цзиньпину достаточно интересную формулу: разрешить все проблемы на двоих, без участия третьих сторон (читай, - России). Стороны тогда, если так можно выразиться, подписали негласный акт о ненападении.

США согласились решить конфликт с КНДР дипломатическим путём, а китайцы – вложиться в американскую экономику, запустив с американцами общий проект – создать завод на Аляске по производству сжиженного газа.

Итак, китайская компания «Sinopec», согласно договору, должна закупать в США с 2020 года фиксированный объем в 20 млн тонн сжиженного природного газа, а также «голубое топливо» из газопровода из шельфа Северного склона этого штата.

Кроме того, корпорация «China Energy Investment» заключила меморандум о взаимопонимании по инвестированию 83,7 миллиарда долларов в энергетические проекты в Западной Виргинии, включая освоение месторождений всё того же сланцевого газа.

Всё это означает лишь одно: желание России запустить газопроводы на территорию Китая теперь обречены на провал. И всё это – заслуга американцев.

У россиян, правда, есть в запасе ещё один вариант. Им остаётся только отменить на законодательном уровне монополию на экспорт газа из страны, которая на сегодня принадлежит компании «Газпромэкспорт».

В этом случае, китайцы начнут транзит в ЕС через Россию газа китайских компаний из Средней Азии. Всё это приведёт к упадку газовой сферы в РФ.

А если вы добавите к этому ещё и санкции США, которые будут введены против российских (в том числе и газовых) компаний с начала февраля следующего года, то вы получите ситуацию, при которой Российская Федерация больше не сможет прокладывать газопроводы, чтобы торговать своим главным товаром – энергоносителями, а значит, оказывать давление на Украину и её европейских партнёров.

Сейчас Россия осуществляет вялые попытки по избеганию неминуемого кризиса. Ну, какие попытки? Оглашает доктрины.

Так, Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2018 года скорректировать Доктрину энергетической безопасности, транспортную и энергетическую стратегию России до 2030 года.

Согласно документу, необходимо предусмотреть «определение угроз энергетической безопасности Российской Федерации, связанных с развитием производства СПГ в мире, а также определение мер, направленных на их предотвращение, минимизацию или преодоление в условиях широкого применения механизмов экономического и политического противодействия расширению добычи и экспорта российского природного газа».

Доктрина энергобезопасности должна предусмотреть «развитие внутреннего рынка СПГ путем увеличения доли СПГ в структуре энергетического баланса субъектов Российской Федерации», - сказано на сайте Кремля.

Однако всё это – блажь, ведь русским (особенно после введения санкций) будет трудно найти покупателя. Постепенно их вытеснит США и с китайского, и с европейского рынка. Польша, желающая поставлять американский сжиженный газ Украине, - тому пример.

Да и не стоит забывать, что ныне идёт война российских поставщиков за место под солнцем. Они-то понимают, что «газовый пирог» становится всё меньше. И «Роснефть», и «Новатэк» не оставят попыток убрать с поста «Газпрома» Алексей Миллера, разрушить эту монополию и получить возможность экспортных поставок газа.

И это всё объясняет, почему Россия пытается внести клин во взаимоотношения Китая и США. Ей важно сохранить от упадка главную доходную сферу – газовую.

Впрочем, это всего лишь одна из причин.

Кремлёвский тупик

Чтобы спасти свою экономику, Россия должна избавиться от санкций со стороны США и ЕС. Для этого необходимо решить вопрос с оккупированными Украинскими территориями – Крымом и Донбассом.

Мудрый человек вообще бы не захватывал чужую землю, умный – ушёл бы прочь, столкнувшись с подобным давлением. Печально одно: в российской верхушке, видимо, ни одних, ни других не осталось.

Кремль, не желая отдавать Украине оккупированные территории, пытается договориться с Вашингтоном (в первую очередь с ним) на своих же условиях. США, понятное дело, не собираются торговаться с русскими, обменивая территории независимых государств.

Что делает Кремль? Он пытается спровоцировать новые точки нестабильности – политические или военные – по всему миру – от Европы и до Северной Кореи. Зачем? Чтобы заставить американцев сесть вместе с российским руководством за стол переговоров, где бы произошёл нужный обмен.

Пока у США другое видение: ужесточать санкции. Американцы (в отличие от российских высокопоставленных чиновников) точно знают, против кого будут введены новые штрафные меры. Вот поэтому Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, будучи уверенным в неминуемом ослаблении РФ, обсуждает с Китаем общий план действий в случае падения режима в КНДР.

«Если по каким-то внутренним причинам» в КНДР начнутся массовые беспорядки или «режим падёт, то самое важное для нас в такой ситуации — обеспечить сохранность тех ядерных зарядов, которыми они уже располагают, не позволить, чтобы они попали в руки тех, кто, по нашему мнению, не должен их заполучить», - сказал Рекс Тиллерсон.

Обратите внимание на то, что глава американского внешнеполитического ведомства обсуждает все эти вопросы с Китаем. А если читать между строк, то станет понятно, что это послание также отправлено и России…

Секция Дельта, группа «Информационное Сопротивление», sprotyv.info