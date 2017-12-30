Как слуцкий Санта-альпинист спускается с крыши, чтобы поздравить людей 1 30.12.2017, 18:37

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Чтобы заказать поздравление от Валентина, надо попросить в ЖЭУ ключ от крыши и предупредить соседей-паникеров.

31-летний случчанин Валентин Мазай альпинист по профессии. Прошлой зимой он впервые попробовал себя в этой роли. Сначала знакомые попросили поздравить своих коллег в офисе во время корпоратива, затем — семью в 18-этажном доме, которая жила на пятом этаже, пишет kurjer.info.

— Прохожим интересно, что это за красное пятно над ними. Дети машут, кричат, фотографируют. Все в восторге. Любопытно смотреть на реакцию людей, — рассказывает Валентин.

Чтобы заказать Валентина на поздравление, надо попросить в ЖЭУ ключ от крыши и предупредить соседей-паникёров о его визите, чтобы нечаянно верёвки не перерезали. Для визита он одевает костюм Санты за 200 рублей и страховочную сноровку, цена которой около 600 долларов. В неё входят: железная «восьмёрка», две верёвки (50 метров одна верёвка для пятиэтажного дома), около шести карабинов, жумар. Подготовившись, он спускается к заказчикам.

Валентин Мазай в образе Санты

Фото предоставлено Валентином Мазаем

— Главный страх, что борода запутается, и её придётся обрезать. Ещё страшно бывает, когда перелазишь через парапет. Ощущение, что шагаешь в пропасть, — отмечает собеседник.

Стоимость вызова Санта-Клауса-альпиниста в Минске — 80 рублей, в Слуцке — примерно 50 рублей. Однако в Слуцке ещё услугу не заказывали. Но у Валентина и у его жены есть идея провести благотворительную акцию.

— Ещё для меня было бы интересно поздравить работников райисполкома в таком образе, — говорит Валентин.

В свободное от новогодних праздников время Валентин работает в рекламной компании — занимается установкой наружной рекламы. Также он как промышленный альпинист срезает высокие деревья, вешает тарзанки, чистит крышу от снега.