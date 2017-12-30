«С миру по нитке»: На что жертвовали белорусы в уходящем году 30.12.2017, 18:49

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Три проекта, которые не оставили белорусов равнодушными.

Платформа talaka.by рассказала об успешных краудфандинговых проектах 2017 года, пишет novychas.by.

Поставим памятник Костюшко на его Родине!

В Беларуси до сих пор нет ни одного памятника Костюшко. Есть только бюст на территории американского посольства в Минске.

Тем временем, памятник Костюшко на 200-ю годовщину его смерти открыли в швейцарском Золотурне, где Костюшко умер. Вокруг открытия памятника возник скандал, когда польское посольство в Швейцарии стала добиваться, чтобы на памятнике не было никаких упоминаний о Беларуси. В процессе обсуждения в воздухе прозвучали абсолютно справедливые упреки - а достойно мы чтим память своего славного земляка, ставим ли ему памятники на родине? ..

После того, как тайбоксер Виталий Гурков выставил на аукцион в поддержку кампании свой победный шарф, сбор средств был быстро завершен.

Проект собрал 22045 рублей, его поддержали 685 человек.

(Не)расстрелянная поэзия

Музыкально-образовательный проект, посвященный памяти белорусских деятелей культуры и науки, которые были расстреляны в ночь с 29 на 30 октября 1937 года. Смысл названия проекта порталу TuzinFM «(Не) расстреляна поэзия» - хоть авторы и расстреляны, их творческое наследие ликвидировать невозможно.

Проект собрал 9717 рублей. Его поддержали 268 человек.

Концертная презентация проекта состоялась 29 октября. Билеты на нее закончились за четыре дня до начала мероприятия.

Рождественская коробочка

Благотворительная акция «Рождественская коробочка» проводится для детей-сирот и детей, обделенных родительской любовью и теплотой.

Стартовала она в 2013 году, и с каждым годом она все больше набирает обороты. В прошлом году было собрано 1 273 коробочки, а также 362 подарочных пакета. В этом году инициаторы поставили своей целью собрать не менее 1600 коробочек.

Проект собрал 5370 рублей. Его поддержали 170 человек.