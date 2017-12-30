Анджей Дуда подписал закон, который ускорит декоммунизацию Польши 9 30.12.2017, 18:53

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Коммунистические памятники в Польше снесут до 31 марта.

Президент Польши Анджей Дуда 29 декабря подписал изменения в закон о декоммунизации, согласно которым ускорены сроки демонтажа всех памятников коммунистической эпохи с 21 октября по 31 марта 2018

Об этом сообщил Укринформ.

Новые положения закона о запрете пропаганды коммунизма предусматривают, в частности, ускорение темпов демонтажа памятников советской эпохи в Польше.

Закон также предусматривает изменения в процессе переименования улиц и других общественных мест, которые носят имена деятелей коммунистической эпохи. Для успешного завершения процесса декоммунизации представителям власти на местах будут предоставляться дополнительные полномочия - воеводы.

В случае затягивания со стороны местных властей в вопросе переименования воевода сможет дополнительным распоряжением по согласованию с Институтом национальной памяти Польши самостоятельно принять соответствующее решение, и местные власти должны будут его выполнить.