Четыре гранда, которых «Динамо» разгромило в этом сезоне 3 30.12.2017, 19:02

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«Зубры» бьют сильных, но проигрывают слабым.

Минское «Динамо» – просто удивительная команда. В этом сезоне зубры умудряются проигрывать заштатным аутсайдерам и побеждать лидеров чемпионата. Причем «бьют» грандов легко и непринужденно. К примеру, в пятницу команда Горди Дуайера разобралась на «Минск-Арене» с питерским СКА. А ведь были и другие фавориты, которых уделали «зубры», пишет «Трибуна».

«Металлург» Мг – 5:3

Когда: 17 сентября, «Минск-Арена».

«Магнитка» всегда была и остается одним из лидеров КХЛ. Команда дважды брала Кубок Гагарина, а в прошлом сезоне «сталевары» стали вторыми. Логично, что в сентябре «Металлург» приехал в Минск в ранге фаворита, но получил от «Динамо» жесткий отлуп. Хотя не все было так просто.

Минчане поначалу проигрывали вчистую – 0:3, но потом на «Минск-Арене» произошло нечто мистическое. Минчане пять раз подряд поразили ворота Василия Кошечкина и в итоге одержали мега-крутую победу – 5:3, совершив величайший камбэк в своей истории. Дважды отличились Александр Китаров и Александр Павлович, одной шайбой отметился Евгений Лисовец.

Китаров, кстати, очень флегматично прокомментировал ту победу: «Спокойно поговорили в раздевалке, поняли, что нам нужно делать на льду, и просто выполнили задание тренера».

«Ак Барс» – 4:1

Когда: 13 ноября, «Минск-Арена».

Больно в этом сезоне в Минске было не только «Металлургу». В ноябре в Минск приехал один из лидеров «Востока» – «Ак Барс». Вряд ли партнеры Роба Клинкхаммера предполагали, что получат на орехи, но, парни, простите, так оно и вышло.

Предшествовало победе минчан символическое вбрасывание теннисистки Александры Саснович.

Ну а потом хоккеисты в синих джерси взялись за дело. Примечательно, что значительный вклад в победу в этом матче внесли белорусы – две шайбы забросили Егор Шарангович и Евгений Ковыршин. Еще две – канадцы Марк-Андре Граньяни, отметившийся первой шайбой в сезоне, и Шарлье Лингле.

«Авангард» – 3:2

Когда: 24 ноября, «Минск-Арена».

Коллективу Андрея Скабелки, отправленного на днях домой из Омска, и Андрея Стася в Минске тоже не повезло. Последнего за отказ от белорусского спортивного гражданства на родной арене вообще освистали.

А Скабелке после игры даже пришлось заступаться за хоккеиста перед назойливыми журналистами.

Но этому предшествовал увлекательный матч. Основное время завершилось ничьей 2:2 (за «Динамо» отметились Хауден и Когалев), а победный буллит забросил Джек Скилле.

СКА – 3:2, 6:3

Когда: 19 декабря, ледовый дворец Санкт-Петербурга; 29 декабря, «Минск-Арена».

«Динамо» и «Сочи» – два самых неуступчивых соперника для петебуржцев в этом сезоне. Лишь эти команды сумели дважды дернуть чемпиона. Причем, «хулиганы» Дуайера ограбили главных «толстосумов» КХЛ дважды за две недели. Сначала это произошло в Санкт-Петербурге. Тут опять спасибо нужно сказать Скилле за умение круто реализовывать буллиты.

А в эту пятницу минчане поиздевались над коллективом Олега Знарка у себя дома. После первого периода россияне спокойно вели 1:0, имея неплохое игровое преимущество. Однако потом произошло нечто невероятное. Минчане забросили четыре шайбы (Граньяни, Скилле, Ковыршин, Фонтэйн) за 3 минуты 15 секунд! Такое даже в кино не увидишь. Итоговый счет – 6:3.

Комментарий Олега Знарка был красноречив: «Хотел поздравить всех с наступающим Новым годом. Пожелать счастья, здоровья, много удачи семьям и близким. В принципе – все».

Победить «Динамо» в Минске СКА не удается уже на протяжении трех лет. Несмотря на классные результаты в матчах с грандами КХЛ, белорусский клуб может остаться без плей-офф. Прямо сейчас в копилке «Динамо» 61 балл, и команда на семь очков отстает от желанного восьмого места.