Фотофакт: В Минске нашли здание-спиннер

Фотофакт: В Минске нашли здание-спиннер6
- 30.12.2017, 19:22
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Строить необычное сооружение начали еще в 1977-м, но скоро высотка превратилась в долгострой.
Корреспонденты агентства «Минск-Новости» обнаружили, что здание бизнес-центра на улице Домбровской – точь-в-точь как спиннер.
Строить необычное сооружение начали еще в 1977-м, но скоро высотка превратилась в долгострой. Только в 2007 году объект из трех серых «кукуруз» передали новому владельцу. Оно пережило реконструкцию, в результате которой появилась современная надстройка. В 2011 г. здесь открыли бизнес-центр Sky Towers.