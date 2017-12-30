Фотофакт: В Минске нашли здание-спиннер 6 30.12.2017, 19:22

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Фото: minsknews.by

Строить необычное сооружение начали еще в 1977-м, но скоро высотка превратилась в долгострой.

Корреспонденты агентства «Минск-Новости» обнаружили, что здание бизнес-центра на улице Домбровской – точь-в-точь как спиннер.

Фото: minsknews.by

Строить необычное сооружение начали еще в 1977-м, но скоро высотка превратилась в долгострой. Только в 2007 году объект из трех серых «кукуруз» передали новому владельцу. Оно пережило реконструкцию, в результате которой появилась современная надстройка. В 2011 г. здесь открыли бизнес-центр Sky Towers.