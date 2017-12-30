ФСБ: Задержан предполагаемый организатор взрыва в Петербурге 14 30.12.2017, 19:30

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Фото: ria.ru

Подозреваемого уже допрашивают в Следственном комитете.

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании подозреваемого в организации взрыва в супермаркете "Перекресток" в Петербурге. Его уже допрашивают в Следственном комитете, пишет "Настоящее Время".

"ФСБ РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина "Перекресток" в городе Санкт-Петербурге", – сказали в спецслужбе.

Накануне группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете "Перекресток" в Петербурге.

Взрыв в супермаркете "Перекресток" произошёл вечером 27 декабря. Самодельное взрывное устройство, сработало в камере хранения. Его мощность оценили в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Пострадали 17 человек, 11 из них госпитализированы.

Президент России Владимир Путин признал, что это был теракт.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 30 и части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом). Расследованием происшествия занимался Национальный антитеррористический комитет.