Все школьные учебники обновят до 1 сентября 2019 года 19 30.12.2017, 19:49

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В Беларуси в очередной раз пересмотрят учебные планы и программы.

Об этом сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко:

– Мы в соответствии с концептуальными подходами пересмотрели учебные планы и программы и об этом доложили на педагогическом совете. Не успели пока обновить всю линейку учебников. У нас их около 250. Мы в прошлом году, в 2017-м, активно работали — и до 1 сентября 2019 года обновим всю линейку учебников для общего среднего образования, — сказал Игорь Карпенко, пишет БелТА.