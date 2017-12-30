Леонид Судаленко: Вместе мы меняем мир к лучшему 3 30.12.2017, 20:59

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Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Главным событием уходящего 2017 года правозащитник считает Марши рассерженных белорусов.

Руководитель Гомельского Центра стратегической тяжбы Леонид Судаленко поздравляет с Новым Годом и призывает каждого белоруса активнее отстаивать и бороться за свои права. Адвокат прав человека подчеркивает, наступающий 2018 год особенный - мир будет праздновать 70-летие со дня принятия Всеобщей Декларации Прав Человека, пишет сайт gomelspring.org.

«Я предлагаю в Новом Году быть более настойчивыми, более упорными в продвижении Прав Человека, только так мы сможем изменить наш мир к лучшему. Уходящий год показал, вместе мы можем достичь многого, мы можем и должны заставить власть считаться с правами каждого»!

Главным событием уходящего 2017 года Леонид Судаленко считает прокатившиеся по всей стране протестные акции «нетунеядцев».

«Позволю напомнить, в 2017 году каждый, кого власть записала в «тунеядцы» обязан был уплатить в бюджет 20 базовых величин вначале года и столько же в конце. Иными словами, около 460 долларов США причиталось с каждого временно не занятого гражданина. В разрезе всей страны цифра получается внушительная – около 200 миллионов долларов США, это те деньги, которыми власть планировала пополнить бюджет, но благодаря нашим действиям деньги остались у людей на руках», - заявляет правозащитник.

В пользу общей победы в уходящем году правозащитник назвал судебный процесс в Гомеле, положивший началу освобождения граждан об тунеядского сбора. «Именно после этого суда власть поняла абсурдность ситуации и начала освобождать граждан от налога по такой выдуманной причине как «тяжелая жизненная ситуация», - вспоминает названный "адвокатом дармоедов" юрист.

Среди наиболее значимых общих побед в уходящем году он называет и кампанию "Останови произвол в Армии - протестуй против дедовщины", в ходе которой под его обращением за отставку министра обороны подписалось около 12 тысяч граждан. В результате и министр и даже главнокомандующий впервые в истории страны были вынуждены принести публичные соболезнования матери погибшего солдата и обратить внимание на беспредел, творящийся в солдатских казармах.

Выражая осторожный оптимизм, Леонид Судаленко также вспомнил трагедию под Молодечно, где под колесами грузовика на колхозном поле погибла 13-летняя ученица школы.

"Мы тогда заявили - эта трагедия должна стать последней, когда через использование детского труда власть фактически лишила ребенка права на жизнь. Похоже, в уходящем году чиновники прислушалась к голосу разума, по крайней мере, мы не зафиксировали ни одного случая применения принудительного детского труда в стране", - добавил защитник прав человека.