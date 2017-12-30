Студенты вышли на протестный митинг в столице Ирана 1 30.12.2017, 21:24

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Вышедшие на протестную акцию студенты выкрикивали лозунг «Не Газа, не Ливия, моя жизнь для Ирана».

В соцсетях распространяется запись, на которой видны столкновения протестующих с полицией в Тегеране. Ранее власти Ирана предостерегали граждан от участия в митингах в столице, сообщает DW.

Несмотря на предостережения властей, в субботу, 30 декабря, на третий день протестов иранцы вышли на митинг в столице страны Тегеране. На видео которое распространяется в социальных сетях, можно увидеть студентов, которые участвуют в столкновениях с полицейскими и скандируют лозунги с критикой правительства. Консервативное иранское агентство Fars оценивает количество протестующих в 50-70 человек.

В отличие от протестов предыдущих дней, участники которых были недовольны в большей степени экономической ситуацией, антиправительственная акция в Тегеране имеет политические мотивы. Вышедшие на протестную акцию студенты выкрикивали лозунг "Не Газа, не Ливия, моя жизнь для Ирана". Таким образом участники выразили свое недовольство тем, что правительство выделяет большое количество средств на поддержку проиранских группировок на Ближнем Востоке, вместо того, чтобы вкладывать деньги в развитие собственной страны. Как сообщает Fars, для подавления митинга были мобилизованы военизированные полицейские части.

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку участникам антиправительственных протестов в Иране. В частности, он написал в своем микроблоге Twitter, что иранским властям следует уважать права людей, в том числе, и на свободное выражение своего мнения. "Мир наблюдает", - заявил Трамп.

Many reports of peaceful protests by Iranian citizens fed up with regime’s corruption & its squandering of the nation’s wealth to fund terrorism abroad. Iranian govt should respect their people’s rights, including right to express themselves. The world is watching! #IranProtests — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 декабря 2017 г.

Массовые протесты начали проходить в ряде городов Ирана в четверг, 28 декабря. Как сообщают иранские СМИ, протесты направлены против экономической политики правительства и высокой стоимости жизни. Во втором по населению городе страны Мешхеде на северо-востоке Ирана произошли столкновения демонстрантов с полицией, не менее 50 человек были задержаны.