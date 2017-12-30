Как будут работать минские магазины и рынки в праздничные дни 1 30.12.2017, 21:30

1,856

В новогоднюю ночь до 4 утра будет работать «Калядны кірмаш» на площадке у Дворца республики.

31 декабря и 7 января продовольственные и непродовольственные магазины столицы будут работать в режиме рабочего дня. Об этом сообщает главное управление продовольственного рынка Мингорисполкома, пишет tut.by.

Супер- и гипермаркеты будут заканчивать свою работу не раньше 22.00 — в таком режиме они работают с 15 декабря по 7 января. В новогоднюю ночь до 4 утра будет работать "Калядны кірмаш" на площадке у Дворца республики. Там можно будет приобрести новогодние подарки, сувениры, сладости, свежую выпечку, глинтвейн и другие товары.

1 января продовольственные магазины будут работать с 10.00 до 18.00, у непродовольственных магазинов выходной.

Столичные рынки 31 декабря работают в режиме рабочего дня. 1 января выходной для всех рынков города. 2 января не работают рынки "Тутэйшы" (Партизанский проспект, 99), "Серебрянка" (Плеханова, 89), "Московский" (проспект Газеты "Звязда", 16), "Малиновка" и Maxsimus (Есенина, 76). Остальные будут работать в привычном режиме.

7 января будут закрыты рынки "Тутэйшы", "Велозаводской" (зав.Рабочы, 5), "Московский".

Рынки "Комаровский" и "Ждановичи" с 2 по 7 января работают по графику рабочего дня.