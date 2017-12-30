Геннадий Федынич: Такого года еще у нас не было 2 30.12.2017, 21:34

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Геннадий Федынич

Протесты – это только начало солидарных действий людей.

Лидер независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич рассказал об итогах уходящего 2017 года cайту praca-by.info:

– В этом году на РЭП выпали серьезные испытания. И я говорю не про обыски и уголовное дело. Это, на мой взгляд, второстепенно. Настоящее испытание – это проверка на прочность организации, в которую сегодня начинают верить люди. Сможем ли мы защитить интересы человека, который приходит к нам со своими проблемами? И в этом направлении прошедший год нашему профсоюзу как раз удался. Информация о работе профсоюзных активистов, советы и консультации наших юристов – в этом году как никогда были востребованы людьми. И я хочу сказать огромное спасибо нашим активистам и волонтерам: несмотря на то, что приходится работать, будучи в совершенно иной весовой категории, чем Федерация профсоюзов Беларуси, а работы делать – не меньше, тем не менее, активисты и волонтеры находят в себе силы говорить о РЭПе, и люди к ним прислушиваются. В этом году мы приняли новых членов профсоюза – почти 500 человек. Такого года у нас еще не было. Большинство людей сейчас находят нас благодаря социальным сетям и сайту. Нет такого дня – не совру – чтобы не было звонков с вопросом: «Как вступить в РЭП?» И в последнее время звонки изменились. Обычно за помощью в РЭП обращались, а теперь спрашивают: «Как я могу помочь РЭПу?»

Мы сделали все, что могли, но далеко не все, что хотели. Год показал, что вокруг нас много проблем, которые касаются многих людей.

Что не удалось? К сожалению, не до конца выработано чувство солидарности: если у одного-двух человек проблемы, то их должны поддержать сотни! Тогда людям легче переносить трудности и верить, что они не одни в сложной ситуации. Мы над этим будем работать, но формирование солидарности – работа не одного дня.

Конечно, от будущего года мы не ждем такого благополучия, какое сегодня существует в государственной прессе или на словах чиновников. Для кардинального улучшения уровня жизни людей нет никаких предпосылок. За это предстоит бороться и находить те направления работы, которые близки людям труда, пенсионерам – и всем тем людям, которые поверили, что вместе мы сможем гораздо больше, чем по отдельности.

Эксперты говорят, что «меняется белорусское общество». Я бы не сказал, что оно резко меняется. Волна протестов из-за Декрета № 3 – это не показатель, напротив которого можно поставить галочку и сказать: «Мы этого достигли». Протесты – это только начало солидарных действий людей, которых достала эта ситуация нищенствования, в которой сегодня живут многие. Самая важная «политика» на сегодня – это повышение уровня жизни людей труда, и в этом направлении мы будем работать. Менталитет наших людей мы знаем: они под пустыми призывами на площадь не пойдут. Люди должны знать, для чего они выходят; должны быть уверены, что каждый шаг приближает решение их проблем.

А то, что активность общества выросла – в этом я не сомневаюсь. Об этом говорит масса фактов, и в том числе – вступление в профсоюз не для получения помощи, а осознанно, с мыслью о том, что я хочу тут быть, вместе с такими, как я.