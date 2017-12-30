The Ring: Бой Кличко против Джошуа - эпохальное событие
- 30.12.2017, 21:39
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Боксеры продемонстрировали бой и силу духа, которые возродили интерес к супертяжелой весовой категории в боксе.
Американский журнал The Ring назвал поединок между украинским боксером Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа лучшим боем 2017 года. Об этом сообщается на сайте издания, пишет "Гордон".
Журналисты сравнили бой Кличко – Джошуа с третьим поединком между Мохаммедом Али и Джоном Фрейзером, который прошел в 1975 году в Маниле (Филиппины).
По их словам, Кличко и Джошуа продемонстрировали бой и силу духа, которые возродили интерес к супертяжелой весовой категории в боксе.
The Ring пишет, что бой между британцем и украинцем был "эпохальным событием" и заставил мир "остановиться".