Возвращение Вольского и Войтюшкевича: Музыкальные итоги 2017 года в Беларуси 30.12.2017, 22:57

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Вездесущий рэп, новые герои на сцене, популярность стриминга и многое другое.

Как же без итогов года? При поддержке МТС и музыкального сервиса «МТС Music» 34mag.net пролистал календарь в обратном порядке и вспомнили о главных вехах 2017-го на белорусской музыкальной сцене: вездесущий рэп с его баттлами, новые герои на сцене, популярность стриминга и многое другое.

Рэп – главный герой года

2017-й – ключевой год для хип-хопа во всем мире. Все большую популярность набирают плейлисты на стриминг-платформах, которые мгновенно открывают шлюз мультимиллионным прослушиваниям, а молодые сверхновые R&B-артисты легко сдвигают с верхних строчек хит-парадов пожелтевших рокеров и поп-артистов (посмотри, например, топ-10 новых музыкантов 2017-го от Billboard). Беларусь в этом плане шагает в ногу с тенденцией. Народной любовью в этом году оказались обласканы в первую очередь «ЛСП» и Макс Корж. Именно их чаще других можно слышать в предрассветном угаре зыбицких тусовок. Именно под них влюбляются и расстаются на флэтах и коттеджах не только Волковыска, но и Красноярска. И именно их ты показываешь друзьям-иностранцам в ответ на вопрос: «Что послушать из Беларуси?» А иногда и они тебе.

Возвращение подпольных музыкантов

В этом году случилось то, что писатель Виктор Мартинович обозначил как «слипание двух реальностей»: «нежелательных» музыкантов и официозного дискурса. Гастролировавшие последние шесть лет вокруг Беларуси артисты наконец могут полноценно выступать и на ее территории. Парад камбэков начался еще прошлой осенью с концерта Brutto в Гомеле, затем – «Народны альбом» в Prime Hall, Brutto на «Минск-Арене», интеллигентное возвращение Вольского и Войтюшкевича.

В 2017 году в гастрольные туры Беларусь включали Warhaus, Bastille, God Is An Astronaut, Everything Everything, John Newman, Fink, Адам Гонтье из Three Days Grace, Stone Sour (би-сайд проект Кори Тэйлора из Slipknot), Hurts, Agnostic Front, LP и Sting. Не Берлин, конечно, но с 5-дневным белорусским безвизом музыкантам стало намного проще проехаться по-настоящему с европейским туром. В 2018-м, например, о своем намерении посетить Минск уже заявили Bones, Depeche Mode (надеемся, со второй попытки получится), Nothing But Thieves и Hollywood Undead.

Бутик-фестивали – новый формат 2017-го

Что такое бутик-фестиваль и какими они бывают, мы подробно писали здесь. Если вкратце, это уютный небольшой фест, для которого главное не гонка вооружений: больше артистов, больше визитеров, выше цены, – а сама атмосфера и драматургия праздника. Бутик-линию с давних времен в Беларуси гнет Freaky Summer Party (вспомним первые турслеты на берегу Ислочи) и Mirum Music Festival с его всегда утонченным лайнапом. В этом году к компании подключился небольшой фестиваль Sprava под Белой Церковью, который оживляет исторический кантрисайд экспериментальным искусством.

Новые имена – Бакей, Weed & Dolphins, By Soulfam, «СОЮЗ»

Пепсикольный знахарь Бакей начал сверкать еще прошлой осенью, но расправил крылья уже в 2017-м: в июне его встречал полный Re:public, а под конец года он отправился в полноценный белорусский тур.

Психоделические клауд-панки Weed & Dolphins выпустили в этом году дебютник и уже оказались в списке участников словенского шоукейса Ment. Музыканты без особого надрыва и с изрядной степенью пофигизма завоевывают местечко в белорусском саундскейпе.

«СОЮЗ» – это новый проект вокалиста Young And Dramatic Алексея Чумака, который сразу прыгнул в компанию к лейблу Дорна Masterskaya и выступил у Ивана Александровича на разогреве в Prime Hall. Дальше – ждем от ребят альбом в 2018-м!

Не совсем группа, а скорее творческое объединение музыкантов By Soulfam все лето бодрило галерею «Ў» извилистыми импровизационными сетами. Биг-бэнд выступил в этом году на Mirum’е, а после закрытия галереи просочился на другие концертные площадки Минска.

Главные альбомы года

В 2017-м вышло несколько сильных, знаковых альбомов для белорусской музиндустрии: Brutto в Первомай опубликовали третий полноформатный боевичок «Рокі», вышел насыщенный сторителлингом альбом «ЛСП» Tragic City, Корж выполнил свое обещание и выпустил вторую часть «Малый повзрослел», гитар-хироузы Super Besse поделились своей пульсирующей «La Nuit*», за электронику в этом году отвечали CherryVata и Ana Zhdanova.

Хиты года

Два белорусских музыканта в этом году ушли в явный отрыв от всех возможных конкурентов, собрав на двоих на YouTube всего двумя песнями и клипами на них 55 миллионов просмотров. «Малый повзрослел» от Макса Коржа, ставший еще и заглавием его двойного альбома, уже наколотил 29 млн. Ненамного отстает «Монетка» от «ЛСП» с результатом в 26 млн. И цифры продолжают расти.

Поп крепчает

В 2017-м все было хорошо и с поп-музыкой. Выступление Naviband на «Евровидение», после которого дуэт легкой походкой прошелся по сердцам многих, провозгласив хюгге белорусской национальной чертой. IOWA – еще один успешный белорусский поп-экспорт. Группа стала победителем в категории «Лучшая поп-группа» на Russian Music Awards 2017, а солистка Катя Иванчикова записала фит с Сержем Танкяном из System Of A Down.

Белорусская электронная сцена варится в андеграунде

В мае этого года произошло знаковое событие на электронной сцене – в Re:public прошел двухдневный экспериментальный фестиваль Unsound Dislocation X Mental Force – камбэк легендарных минских ивентов 2007 и 2008 годов – с мощным мировым составом (AtomTM, Ben Frost, Kangding Ray, Xosar и другие). В Беларуси продолжается ревайвл техно-рейвов: кроме нашумевшей «Мечты» регулярно проводится «Сияние», дважды проходил крупный 375 Festival, в Гродно стартовала серия ивентов «Аб’ект».

Беларусы все заметнее на шоукейс-фестивалях

Шоукейсы – формат фестиваля в духе «других посмотреть, себя показать», в котором музыкальный парад-алле сочетается с узкопрофессиональной конференцией для промоутеров, продюсеров и прочих бонз индустрии, – становятся все более востребованными у белорусских артистов. Чтобы попасть на такой форум, музыкантам обычно предстоит пройти серьезный отбор.

Опыт первопроходцев в лице SuperBesse, Mustelide, Deech и других артистов, сумевших благодаря шоукейсам приобрести нужные связи и начать активнее гастролировать по матушке-Европе, показал, что, если пользоваться всеми возможностями с умом, результат придет.