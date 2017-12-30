Javelin и не только: Факторы сдерживания России 2 Игорь Романенко, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ

30.12.2017, 22:19

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Потенциал Вооруженных Сил Украины значительно возрос.

Что касается чисто военной составляющей, то, прежде всего, следует понимать, что за оружие США решили продавать или поставлять Украине. Среди такого оружия будет стрелковое: модификация штурмовой винтовки М16 — М4, модернизированный гранатомет РГД7, снайперские винтовки Barrett. Так, Вашингтон выдал Украине экспортную лицензию на продажу винтовок Barrett (М-107), комплектующих и боеприпасов к ним. Эта винтовка способна поражать цели на расстоянии 2 км, и она — так называемая «материальная», то есть приводит не столько к уничтожению «живой силы» на больших расстояниях, сколько к выведению из строя легкобронированной техники, подавление дотов и дзотов.

Также часто говорят о комплексе Javelin. Это — современное эффективное противотанковое средство, а точнее противотанковый ракетный комплекс. Его принцип применения «пустил и забыл», то есть прицелились, выстрелили и можно заниматься следующими делами. Так, к примеру, та же «Стугна» наводится по лазерному лучу, то есть пустил и нужно держать мушку на цели до тех пор, пока ракета не попадет в мишень. А за это время по стрелку может работать снайпер. А вот, выстрелив из Javelin, стрелок может спрятаться в укрытие.

Еще одна особенность Javelin состоит в том, что его ракеты способны ударить по бронецелям сверху. А сверху и танки, и бронетранспортеры, и БМП более уязвимы, а, значит, вероятность поражения больше. То есть это хорошее средство.

Эта поставка вооружения будет идти в счет тех 350 миллионов долларов, выделенных из бюджета США Украине на следующий год. Из них 50 миллионов пойдут на 35 переносных противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin и 210 ракет. Это очень немного. Такое количество Javelin вряд ли способно как-то принципиально повлиять на ситуацию.

Однако, когда Россия будет знать, что у ее противника есть весьма эффективное средство, она будет вести себя несколько иначе. Плюс — Украина постоянно наращивает собственные противотанковые силы, и для нее важно выиграть время.

Что касается военно-политической составляющей, то она сводится к тому, что данное решение США о предоставлении Украине летального оружия послужит точкой отсчета для дальнейшего развития и углубления отношений Украины и Штатов. А, кроме того, этот шаг послужит примером и для других стран. Так, Канада уже дала добро на предоставлении Украине стрелкового оружия. Таким же образом поступит и ряд других стран, увидев, что Вашингтон дал добро, «зеленый свет» в решении этих вопросов.

У нас в связи с этим решением США звучат странные опасения на тот счет, что если американцы начнут поставлять Украине летальное оружие, то и россияне начнут поставлять боевикам «ЛНР» и «ДНР» точно такое же вооружение. Но Россия не может начать этого делать, поскольку она занимается этим еще с 2014 года, пытаясь прикрывать это якобы гуманитарными конвоями. В общем, у граждан Украины не должно быть иллюзий, что начнется нечто подобное. Что Россия еще может предоставить боевикам? Что, она притащит ядерное оружие на оккупированную территорию? Нет, конечно. А все остальное на Донбассе благодаря России уже есть. Россия и боевики еще не осуществляли массированных авиационных ударов, массированных ракетных ударов и не применяли ядерное оружие, а все остальное уже было задействовано с их стороны.

И даже элементы химического оружия Россия уже использовала в этой войне, в частности, в Донецком аэропорту. Кроме того, не стоит забывать, что Москва использует боевые действия на востоке Украины как полигон, на котором она как расходует просроченные виды снарядов и оружия, так и испытывает свое новое оружие. Безусловно, в какой-то степени осознание того факта, что у Украины отныне будет более эффективное вооружение, послужит сдерживающим фактором для России.

Ведь применение такого оружия будет означать неприемлемые для России потери. Москве придется учитывать и то, что потенциал Вооруженных Сил Украины значительно возрос, поэтому проворачивать военные операции так легко, как в Крыму или в первые дни войны на Донбассе, у нее не выйдет. Теперь Россия будет вынуждена учитывать, что такого рода действия обернутся для нее неприемлемыми потерями, и это будет ее останавливать.

Игорь Романенко, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, unian.net