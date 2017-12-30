МЧМ-2018: Беларусь в драматичном матче уступила Чехии 5:6 30.12.2017, 22:41

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Белорусская молодежная сборная по хоккею вела со счетом 2:0.

В матче молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Беларуси играла с Чехией (3:5, третий период), пишет «Трибуна».

Отметим, что к началу второго периода наша команда вела в матче со счетом 2:0.

Однако соперники в промежутке времени со второй по пятнадцатую минуту забросили в ворота белорусов пять безответных шайб. На 18-й минуте шайба Шаранговича в большинстве сократила отставание в счете:

0:1 – 8 Шарангович (Литвинов, Еременко)

0:2 – 20 Дроздов (Бовбель, Сушко)

1:2 – 21 Гаек (Будик, Нечас)

2:2 – 21 Павлик (Рейхель, Сафин)

3:2 – 25 Задина (Каут, Михнач)

4:2 – 32 Хитил (Гаек, Захар)

5:2 – 35 Павлик (Хитил)

5:3 – 38 Шарангович (Бовбель, Сушко)

5:4 – 50 Мартынов (Еременко, Дроздов)

6:4 – 53 Захар (Будик)

6:5 – 54 Габрусь ()