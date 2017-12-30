Гейтс: Я бы выбрал ИИ, биотех или энергетику, если бы начинал сегодня 30.12.2017, 22:46

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Миллиардер и филантроп не считает программирование важнейшим навыком будущего.

По мнению сооснователя Microsoft, чтобы добиться успеха, важно приобрести базу знаний в науке, инженерии или экономике, пишет hightech.fm.

В интервью LinkedIn, на которое ссылается CNBC, сооснователь Microsoft Билл Гейтс назвал три самых востребованных квалификации на рынке труда в будущем. «Я правда думаю, что базовые научные знания, математические навыки и знание экономики будут важным требованием в разных сферах в будущем», — отметил миллиардер.

Он также добавил, что не обязательно уметь писать код самостоятельно. Достаточно понимать, каким возможностями обладают разработчики. «Обладатели навыков в этих трех областях будут иметь влияние во всех предприятиях», — отметил Гейтс.

Экономика, инженерия и наука — это лишь база знаний, по мнению Гейтса. В своем микроблоге в Twitter он дает более точные рекомендации для тех, кто собирается добиться успеха на рынке труда в ближайшем будущем. Гейтс рекомендует строить карьеру в сфере искусственного интеллекта, биологических наук или энергетики. «Я бы выбрал что-то из этого, если бы начинал сегодня», — заметил миллиардер.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс занимается развитием как минимум двух из этих областей — биологических наук и энергетики. Организация инвестирует в стартапы в области чистой энергетики. Так, в ноябре фонд выделил $1,14 млн на разработку устройства NEWgenerator, которое одновременно вырабатывает энергию и очищает воду, а в 2016 году продал все свои акции нефтегазовой компании BP. Биологические науки тоже получают поддержку Гейтсов — фонд вкладываются в борьбу с полиомиелитом и малярией и продвигает вакцины в развивающихся странах.

Образование — еще один объект интересов Билла Гейтса. Осенью он вложил $1,7 млрд в государственные школы — деньги пойдут на развитие новых подходов к обучению и развитию системы образования. Ранее Фонд Билла и Мелинды Гейтс уже потратил $3,4 млрд на внедрение и развитие национального стандарта образования Common Core.