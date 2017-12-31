Макрон утвердил налоговую реформу во Франции 6 31.12.2017, 8:02

1,468

Эмманюэль Макрон

Президент Франции исполнил свои предвыборные обещания.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу, 30 декабря, подписал три новых закона, исполнив свои предвыборные обещания, связанные с проведением налоговой реформы в стране. По его словам, эти нововведения способствуют притоку инвестиций и являются очередным камнем на пути к "перестройке" Франции, сообщает DW.

Критики из левых назвали законодательную инициативу президента "подарком для богатых". Так, с 2018 года в стране отменяется налог на имущество, в то время как неизменным остается налог на недвижимость. Снижается также корпоративный налог, в целом налогообложение становится более универсальным и не зависит от суммы общего дохода гражданина. В то же время, возрастет размер минимальной пенсии, а фиксированный подоходный налог снизится.

Французский бюджет 2018 года также предусматривает предел дефицита, установленный Европейским Союзом. Впервые французам удалось добиться этого показателя в 2017 году.

Отказ от добычи нефти, газа и угля

В тот же день Макрон подписал закон, предусматривающий отказ от добычи ископаемых энергоносителей в долгосрочной перспективе, чтобы привести законодательство в соответствие с Парижским соглашением по климату. Например, в будущем больше не будут выдаваться лицензии на георазведку с целью добычи нефти, газа и угля на всей территории Франции. Действующие лицензии не будут продлеваться после 2040 года.

Эмманюэль Макрон был избран президентом Франции в мае и с тех пор уже провел ряд реформ, в частности - спорную трудовую реформу, призванную снизить высокий уровень безработицы в стране. Французский лидер также выступил с многочисленными предложениями по укреплению и развитию Евросоюза.