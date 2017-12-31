От свободы до биткоинов: Какие желания загадывают минчане в Новый год 2 31.12.2017, 8:19

1,005

Почти 4,5 тысячи человек не постеснялись рассказать о своих новогодних желаниях.

4 320 человек рассказали о своих мечтах на будущий год. Свои желания они оставляли на символическом «дереве желаний» в трех кинотеатрах сети Silver Screen. Все записки собрали вместе и прочитали. Оказалось, дети мечтают, чтобы у них… был папа, а женщины — «чтобы муж бросил пить», пишет relax.by.

Больше всего желаний минчан связаны с материальными благами (30%), на втором месте мечты о путешествиях (17%), а на третьем — пожелания, адресованные всем людям в этом мире (13%).

Источник: relax.by

Из «материальных» желаний чаще всего упоминался iPhone X — его хотят заполучить 19% людей. На втором месте оказалась машина, но не любая, а Audi A8. А на третьем месте в списке «хотелок» своя квартира в Минске.

В категории «путешествия» люди писали, что хотят «просто на море» (23%) и в новогоднее путешествие (16%). Из конкретных запросов лидирует Париж (10%), а вот самые интересные желания — отправиться в Лапландию, на Мальдивы и увидеть замок, в котором снимали картины про Гарри Поттера.

Третье место среди всех желаний белорусов занимает категория «пожелания всем людям»: всем счастья (33%), мира во всем мире (14%) и всем любви (10%).

Источник: relax.by

Среди наболевших социальных желаний — иметь семью и детей (целых 25% респондентов). С семьей связаны и многочисленные желания «хочу, чтобы муж бросил пить».

Среди детских желаний лидирует конструктор LEGO и желание завести собаку. Причем среди животных самым популярным оказался шпиц, а вот самое необычное животное, которое загадали себе под елку гости кинотеатров, — енот. Часто попадались драматические желания, написанные детским почерком:

Хочу, чтобы мама не ругалась с папой;

Хочу, чтобы в этом 2018 году у меня навсегда появился папа;

Дед Мороз, можешь ничего мне не приносить, главное — никого не забирай;

Пусть все дети в этом году найдут своих мам;

Хочу, чтобы папа пришел и встретил с нами Новый год;

Я хочу чтобы папа очень редко уезжал;

Я хочу найти папу;

Хочу, чтобы мама была счастлива с папой;

Хочу рядом маму.





И еще несколько нестандартных желаний:

Хочу, чтобы моя мама наконец-то похудела;

Хочу, чтобы у нас закрыли все тюрьмы #разныесудьбы #разныелюди;

Дорогой Дед Мороз, я не хочу ходить в школу;

Очень хочу, чтобы бывший муж и свекровь отдали подаренную квартиру моей доченьке;

Очень хочу забрать свою машину у этой скотины;

Хочу снова начать жить полной жизнью;

Хочу процветания;

Хочу пробуждения в Беларуси — огня жизни и свободы в каждое сердце;

Очень хочу губозакаточную машинку для моей девушки;

Хочу главную роль в кино;

Хочу стать самым популярным блогером в мире;

Хочу, чтоб от нас отвалила семья Захаровых;

Семью, детей и биткоинов.