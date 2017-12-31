Иван Дроздов: C датчанами больше повезет, чем с чехами 3 31.12.2017, 8:43

1,548

Иван Дроздов

Фото: junost.org

Форвард молодежной сборной Беларуси по хоккею оценил игру с Чехией и перспективы команды.

Форвард молодежной сборной Беларуси Иван Дроздов порассуждал о причинах поражения от чехов (5:6) в матче группового раунда чемпионата мира-2018:

- Во-первых, от имени всех белорусов: спасибо, за хорошую игру.

- Вам спасибо, как и всем зрителям. Сегодня было даже громче, чем на предыдущих играх. Не ожидали, что у нас будет такая сильная поддержка. На самом деле это помогает.

- Каким образом, кстати, помогает?

- Морально заводишься, хочется проявить себя, порадовать, забивать и выигрывать. Сегодня чуть-чуть не хватило. Провалили второй период.

- Что произошло во второй 20-минутке?

- Какие-то ненужные голы залетели, почему-то подсели немножко. Надо видео посмотреть, разобрать, что случилось. Пока тяжело сказать, почему пропустили 5 шайб подряд.

- Андрей Грищенко не винит себя?

- Нет-нет, ни в коем случае. Андрей — красавец, хорошо отыграл. Просто тренеры дали ему немного передохнуть, поэтому поменяли.

- Все-таки, значит, можем играть с такими командами, как Чехия на равных?

- Конечно, можем. С любой командой здесь могли успешнее выступить. Сами морально почему-то загонялись, отдавали первые периоды в предыдущих играх. Потом вроде собирались, но уже отставали на три-четыре гола и не получалось наверстать.

- Но сегодня наоборот первый период выиграли.

- Да, специально настраивались, чтобы дать бой с самого начала. В принципе, получилось, но потом второй период обидно провалили.

- Тренер Файков вчера сказал, что команда прибавляет от игры к игре. Согласен?

- Да, действительно играем лучше с каждой последующей игрой. Даже по результатам это видно. Чувствуем больше уверенности в себе: вот выходим и чехам забиваем. Нужно так и продолжать.

- Собой доволен сегодня? Гол плюс передача.

- Да, но этого не хватило, чтобы выиграть. Были еще моменты: в штангу попал. Надеюсь, что с датчанами больше повезет.