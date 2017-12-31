Окружению Путина послали сигнал 1 31.12.2017, 8:48

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Олигархи могут предать правителя.

Российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что гражданские протесты сами по себе ничего не дают, но на каком-то этапе они провоцируют раскол власти, раскол элит.

Об этом политолог сообщил в интервью "Апострофу".

"Расскажу сравнительный с Украиной пример из России. В 2011 году были массовые демонстрации – выходило 200 тысяч человек. Был бы малейший сигнал сверху, из каких-то башен Кремля, от этого ничтожного Дмитрия Медведева или каких-то там либеральных министров, что они поддерживают эти протесты, то на следующий день вышло бы 500 тысяч. Потому что выходили самые отчаянные, а когда это было бы поддержано наверху, вышли бы массы сомневающихся. Но ни одного такого сигнала не было – элита держалась очень твердо за свои бабки, прежде всего", – сказал Пионтковский.

По словам политолога, санкционный список будет формироваться по принципу близости к президенту России Владимиру Путину.

"Неформально послан совершенно четкий сигнал: "Чем раньше вы как-то отмежуетесь от Путина, тем больше у вас шансов не попасть под конфискацию ваших миллиардов или сотен миллионов". И гражданское движение, к которому призвал Навальный, даст возможность каким-то представителям элиты обозначить свою позицию", - добавил политолог.