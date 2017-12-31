Как в Беларуси построить дом «за копейки»5
- 31.12.2017, 8:56
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Пять идей для владельцев дачных участков.
Построить или купить дачный домик для отдыха — идея, которая приходит ко многим после тридцати. Увы, рынок не балует симпатичными и недорогими вариантами построек. Журналисты tut.by собрали любопытные, экологичные и сравнительно бюджетные идеи дачных домиков из разных уголков мира.
Первый вариант из Британии.
Этот домик спроектировал архитектор Patrick Ballester. Площадь всего 60 квадратных метров. Но есть терраса, кухня-гостиная и спальные места под крышей.
А этот домик-сауну построили в России.
Следующий годится для зимних выходных. В нем использованы и вполне бюджетные решения.
А вот вариант еще проще — обшит досками, и без мансарды. Но вполне удобный и выглядит экологично.
Не всем везет с ровностью участка. Но и это можно использовать как преимущество.
А это смешную дачу из подручных средств и выкинутых на свалку окон за 500 долларов смастерила американская пара. Наверное, и тут можно почерпнуть какие-то бюджетные идеи.
В СССР у дачников популярны были домики из срубов, выкупленных в деревне. Их можно улучшить.
Еще один популярный и довольно бюджетный вариант — домик из контейнеров. Во всем мире они популярны, но в Беларуси подобным строительством не увлекаются. Хотя купить контейнер и не проблема.