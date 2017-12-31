Пучдемон потребовал восстановить его правительство в Каталонии 31.12.2017, 8:59

Политик настаивает на переговорах с Мадридом.

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон потребовал "политических переговоров" и восстановления Мадридом правительства Каталонии. Об этом сообщает AFP (перевод – rbc.ua).

"Как президент я требую от испанского правительства и тех, кто его поддерживает, чтобы они восстановили всех тех, кого они отстранили без разрешения каталонцев", - заявил Пучдемон.

Он также потребовал от Мадрида начала "политических переговоров".

Напомним, ранее сообщалось, что в Испании еще 3 лидерам сепаратистского движения Каталонии предъявили обвинения.

Обвинения выдвинуты против Артура Маса, который был лидером Каталонии в 2010-2016 годах, Марты Ровиры, второго номера в партии Республиканских левых Каталонии, и Анны Габри, пресс-секретаря радикальной левой партии.

Отмечается, что они входили в так называемый Стратегический комитет, который разрабатывал план проведения референдума и провозглашения независимости автономии. Так, судья разъяснил, что процесс независимости был разработан под руководством и координацией группы людей, включая президентов и представителей независимых парламентских групп распустившегося парламента Каталонии, а также президентов и секретарей.